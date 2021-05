Mike Shouhed de Shahs Of Sunset donne son avis sur les allégations de sextos de la saison 9

Dans ces deux derniers épisodes de Shahs of Sunset, Mike Shouhed a catégoriquement doublé son affirmation selon laquelle son téléphone avait été piraté et que les sextos à une autre femme ne venaient pas de lui. Il était si catégorique, en fait, que cela a provoqué des disputes avec sa petite amie Paulina Ben-Cohen et le reste de son groupe d’amis. Apparemment, cependant, il mentait tout le temps. Il a finalement admis les allégations de sextos et a donné ses raisons pour lesquelles cela s’est produit en premier lieu à E! Nouvelles: