Mike Shouhed de Shahs of Sunset est fiancé à Paulina Ben-Cohen

in

Mike a crié a partagé de très grandes nouvelles dans le cadre de la réunion tendue de la saison neuf de Shahs of Sunset.

Lors de la première partie des retrouvailles diffusées le dimanche 22 août, la star de 42 ans a confirmé que lui et Paulina Ben Cohen sont fiancés après plusieurs années de fréquentation, le couple exhibant sa bague. Il a également mentionné que le couple vit actuellement ensemble dans la maison de Los Angeles qu’ils ont achetée en mai.

“Je veux partager quelque chose avec vous les gars”, a déclaré Mike à ses co-stars lors des retrouvailles, par Bravo. “Nous sommes fiancés… Et nous voulions partager cela avec tout le monde aujourd’hui.”

Mike a ensuite expliqué comment il avait proposé à Hawaï à Paulina, qui a deux enfants de son précédent mariage. “En fait, j’ai demandé à son fils la permission d’épouser sa maman et je lui ai donné la bague”, a déclaré Mike. “Et nous étions à Hawaï, et j’ai planifié avec le concierge où serait la plus belle partie de la plage.”