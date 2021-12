Mike Sorrentino a passé le premier Noël de son fils en quarantaine COVID

Mike Sorrentino s’est retrouvé dans une situation sanitaire grave en cette période des fêtes. La star de Jersey Shore a passé Noël au lit après avoir été testée positive pour le coronavirus.

Au cours du week-end, Mike est allé sur Instagram pour expliquer pourquoi il ne serait sur aucune photo de vacances avec sa femme Lauren et leur fils de 7 mois Roméo. « Tellement d’être reconnaissant pour cette année. Le 1er Noël de Roméo, mon 6e soberversaire et l’amour des amis et de la famille », a-t-il commencé. « Malheureusement, je ne suis sur aucune photo car je suis en quarantaine pour avoir été testé positif à Covid hier. »

« Mes symptômes sont actuellement légers et je mange des biscuits de Noël au lit », a-t-il poursuivi. « Merci à mes amis de la famille et à mes fans qui m’ont toujours soutenu. Nous tirons le meilleur parti d’une situation difficile. Bonnes vacances et restez en sécurité. Le retour est toujours plus grand que le revers. »

Dans les commentaires de son article, Mike a reçu un flot de vœux de fans et d’amis, notamment JWoww. « Sentez-vous mieux », a-t-elle écrit avec un emoji en pleurs. « Je t’aime. »