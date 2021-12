Nous avons une célébration ici!

Mike « La situation » Sorrentino marque une étape importante. L’alun de Jersey Shore a partagé le 1er décembre qu’il était sobre depuis six ans. « Aujourd’hui, nous célébrons le fait d’être un champion », a écrit l’homme de 39 ans à côté d’une photo d’une pièce de monnaie de sobriété qui indique « 6 ans de propreté et de sobriété ». la femme de Mike, Lauren Sorrentino, a félicité son autre moitié dans les commentaires, en écrivant : « Je suis incroyablement fière de toi ! Tu es le mari, le père et l’humain le plus incroyable que je connaisse ! Je t’aime pour toujours chérie ! »

Le compte Its Baby Situation, dédié au fils de 6 mois du couple règne de Roméo, a également sonné: « Fier de mon papa. » Mike a également reçu de l’amour de son camarade de casting de Jersey Shore: Family Vacation Jenni « JWoww » Farley. « YASSSSSSSSSS GRAND FRÈRE. »

Big Daddy Sitch a parlé ouvertement de ses luttes passées contre l’abus de médicaments sur ordonnance et a partagé sur les réseaux sociaux les ressources qui l’ont aidé pendant son rétablissement. En mars 2020, la star de télé-réalité et sa femme se sont confiées à E! sur les manières dont il s’est appuyé sur ses outils de récupération, lors de sa peine de huit mois de prison pour fraude fiscale en 2019