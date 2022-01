Mike ‘The Situation’ Sorrentino parle de son voyage de paternité sur ‘Jersey Shore Family Vacation’ (Exclusif)

Mike « The Situation » Sorrentino a hâte de présenter bébé Roméo aux fans de Jersey Shore Family Vacation. Après avoir accueilli son premier-né avec sa femme Lauren Sorrentino en mai, la star de MTV a déclaré à PopCulture.com avant la première de la saison 5 qu’il était impatient de partager son parcours de père avec la famille Jerzday.

La personnalité de la réalité, surnommée « Big Daddy Sitch » avant même d’accueillir Roméo, n’a pas pu s’empêcher de s’extasier sur ce que c’était que de devenir papa. « C’est vraiment spécial, et j’aime vraiment cette saison parce que je peux présenter aux téléspectateurs et aux fans notre premier-né, Roméo, et comment moi et ma femme avons géré cela et être un parent », a-t-il déclaré à PopCulture. « Donc c’est vraiment spécial, j’ai hâte de le voir cette saison. »

Voir Sorrentino devenir père après avoir changé sa vie et être devenu sobre a été « incroyable », a ajouté Jenni « JWoww » Farley, Paul « Pauly D » DelVecchio l’appelant « irréel à voir ». Le DJ a continué à PopCulture : « C’est un papa incroyable et c’est exactement ce qu’il voulait. Voir sa vie se transformer comme elle l’a fait, c’est… c’est génial. C’est génial à voir. Il nous envoie des photos tous les jours et je j’adore le voir. »

Sorrentino n’était pas la seule star de Jersey Shore Family Vacation à ajouter un nouveau membre à la famille cette année, avec Deena Cortese et son mari, Chris Buckner, accueillant leur deuxième fils, Cameron Theo, en mai également. Faire venir les bébés pour la saison 5 « rend notre émission tellement accessible », a expliqué Sorrentino. « Je veux dire, il nous regardait dans la vingtaine, maintenant il nous regarde dans la trentaine », a-t-il expliqué. « Qui fonde une nouvelle famille ? Qui ajoute plus à sa famille ? Donc je pense que c’est ce que j’aime dans notre série, que les fans ont aussi grandi avec nous. »

Cortese a ajouté qu’elle « adorait absolument » amener les familles avec eux pour la balade dans la saison 5, car elle était capable de se débarrasser de la « culpabilité de maman » de les laisser derrière avec les grands-mères qui gardaient juste la pièce d’à côté. juste lâché parce que je savais que mes bébés étaient juste dans la pièce à côté de moi et j’ai pu me détendre et boire », a-t-elle partagé. « J’avais enfin l’impression de pouvoir me lâcher sans me sentir coupable. Donc, ce furent de très bonnes vacances dans l’ensemble. » Jersey Shore Family Vacation est diffusé les jeudis à 20 h HE sur MTV.