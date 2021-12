Mike Tindall a levé le voile sur la tradition de Noël de la famille royale: «Plus calme maintenant» | Royale | Des nouvelles

Zara et Mike Tindall : experts en « rupture du protocole royal »

Mike, un ancien joueur de rugby professionnel, est devenu membre de la famille royale lorsqu’il a épousé Zara Phillips, la fille de la princesse Anne, en 2011. Comparés aux autres membres du cabinet, ils mènent une vie relativement calme et privée. En effet, après avoir donné naissance à Zara, Anne a choisi de ne pas donner à sa fille un titre royal

Cela signifie que Zara, une cavalière à succès, bénéficie des avantages d’une vie royale sans les contraintes du devoir public.

Au fil des ans, Mike est apparu dans un certain nombre d’interviews, révélant des extraits de la vie royale.

Pendant un certain temps, il a même eu son propre podcast avec l’ancien joueur de rugby professionnel James Haskell et le présentateur Alex Payne.

Ce n’est que lorsqu’il s’est assis et a parlé au podcast House of Rugby de JOE UK l’année dernière, cependant, que Mike a révélé à quoi ressemble un Noël traditionnel de Sandringham.

Mike Tindall: L’ancien joueur de rugby a révélé à quoi cela ressemblait à l’intérieur d’un Noël de la famille royale (Image: GETTY)

Rugby anglais : Mike jouant un match entre England Legends et Ireland Legends en 2017 (Image : GETTY)

Traditionnellement, on croyait que le jour de Noël royal était une grande affaire.

Darren McGrady, l’ancien chef de la firme, a précédemment déclaré: « Après l’église, c’est quand ils ont un gros déjeuner qui comprend une salade de crevettes ou de homard et une dinde rôtie, et tous vos plats d’accompagnement traditionnels comme les panais, les carottes, les choux de Bruxelles , et le pudding de Noël au beurre de cognac en dessert.

« Ils s’en tiennent au même repas année après année. »

Cependant, Mike a dit que les choses se sont déroulées différemment et a expliqué: « Oui, c’est bien. Le jour de Noël est donc un peu plus calme parce que c’est en fait un buffet froid car ils donnent à tout le monde un jour de congé, et leur grand jour est le réveillon de Noël. »

JUSTIN: Fury alors que Meghan est accusée d’avoir « mis en scène » des photos de Noël

Noël royal: la reine et Philip photographiés en train d’examiner leur arbre de Noël, 1969 (Image: GETTY)

Lors du repas de la veille de Noël, il a déclaré qu’il n’y avait pas de biscuits de Noël sur la table – et que les enfants étaient assis dans une autre pièce.

Mike a expliqué que la famille s’asseyait tous pour regarder le discours de la reine ensemble « avec un petit verre de quelque chose ».

Décrivant la scène du dîner de Noël, il a déclaré: « C’est l’autre, le déjeuner de famille, nous devons être environ 70 là-bas – il y a sept tables et puis les enfants ont leur propre petit dans une pièce différente.

« J’étais sur la table du prince Charles.

« C’était charmant, vraiment bien. »

A NE PAS MANQUER

Kate et William pourraient maintenir la tradition royale de Noël [REPORT]

Archie et Lilibet ont porté un coup alors que le prince George revendique un nouveau titre royal [INSIGHT]

Famille royale EN DIRECT : Kate honorée par la reine quelques jours avant Noël [ANALYSIS]

Vie privée : Mike et Zara peuvent vivre une vie relativement privée (Image : GETTY)

Princesse Anne : la mère de Zara lui remet une médaille aux Jeux Olympiques de Londres 2012 (Image : GETTY)

Il existe un certain nombre de traditions qui se déroulent à la résidence royale à Noël, y compris Secret Santa.

Cependant, le monopole n’a pas sa place à la table, le prince Andrew ayant précédemment déclaré qu’il était interdit car il devenait trop « vicieux ».

Une tradition bien ancrée, remontant au roi Édouard VII, veut que chaque membre se pèse avant et après avoir mangé, pour s’assurer qu’il a été bien nourri.

Chronologie de Zara Tindall: Certaines des plus grandes réalisations de la famille royale au fil des ans (Image: Express Newspapers)

Certains membres, comme les Tindall, ne sont pas allés à Sandringham pour Noël en 2019.

Ils ont été contraints de manquer à nouveau en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, et devront à nouveau sauter Sandringham après que la reine a annoncé cette semaine qu’elle annulait l’événement.

Elle restera à la place au château de Windsor où elle a passé une grande partie de la pandémie.

Reine Elizabeth II : elle a décidé d’annuler Noël à Sandringham cette année en raison de la pandémie (Image : GETTY)

Le décrivant comme une décision personnelle, Buckingham Palace a déclaré que cela reflétait « l’approche de précaution » de la reine face à la pandémie de coronavirus.

La semaine dernière, elle a également confirmé qu’elle n’irait pas de l’avant avec son déjeuner familial avant Noël.

C’était également en réponse aux inquiétudes concernant la propagation de la nouvelle variante COVID-19.

On ne sait pas encore quels membres de sa famille lui rendront visite à Windsor.