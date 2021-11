Mike Tindall est prêt à renouveler ses vœux de mariage à Zara – « Je pense que je le ferais! » | Royale | Nouvelles

Le panel Loose Men mettait également en vedette le présentateur de télévision Ore Oduba et le comédien Iain Stirling. L’émission a été diffusée quelques jours seulement avant le baptême de leur fils, Lucas Philip Tindall, à la chapelle royale de la Toussaint au Royal Lodge à Windsor.

Lors de l’apparition de Mike dans l’émission ITV, l’animateur Vernon Kay lui a demandé s’il renouvellerait ses vœux de mariage.

Il a répondu: « Oui, je pense que je le ferais. »

« Une fois que vous avez vécu ce que vous décrivez, un mariage ou une relation à long terme… cela ne peut pas toujours être des roses et des arcs-en-ciel lorsque vous avez des enfants. »

Le couple s’est marié il y a dix ans et a été qualifié de couple royal « le plus terre-à-terre ».

Le couple a maintenant trois enfants – Mia Grace, Lena Elizabeth et Lucas Philip.

Lucas est né sur le sol de la salle de bain lors d’un accouchement surprise à domicile plus tôt cette année.

S’exprimant sur son podcast de rugby, The Good, The Bad and The Rugby, M. Tindall a parlé de l’histoire de l’arrivée de son fils.

Il a déclaré : « Le dimanche s’est encore amélioré parce qu’un petit garçon est arrivé chez moi… est arrivé très rapidement. Je n’ai pas pu aller à l’hôpital. Au sol de la salle de bain.

« Alors oui, c’était courir à la salle de gym, prendre un tapis, entrer dans la salle de bain, mettre le tapis sur le sol, les serviettes, l’attelle, l’attelle, l’attelle. »

L’ancien joueur de rugby anglais a ajouté: « La meilleure chose à propos d’être à la maison, la meilleure chose était, dès qu’il est enveloppé, il est peau contre peau, directement en bas. Salle de télévision. Jouez au golf. C’est ce que nous faisons.

Mike Tindall est un ancien joueur de rugby à XV anglais qui a remporté 75 sélections pour l’Angleterre entre 2000 et 2011 et a fait partie de l’équipe anglaise qui a remporté la Coupe du monde 2003.

Il a épousé Zara Phillips, la fille de la princesse Anne et la petite-fille aînée de la reine Elizabeth II, en 2011.

Le couple a choisi l’Écosse pour son grand jour, échangeant ses vœux à Canongate Kirk à Édimbourg.

Les animatrices de Royally Obsessed, Roberta Fiorito et Rachel Bowie, ont discuté de l’apparition de Mike dans l’émission ITV sur leur podcast.

Mme Fiorito a déclaré: « Cela vaut la peine d’avoir un Google de Mike Tindall apparaissant sur Loose Women. Il s’agit d’une édition axée sur les hommes de l’émission de discussion d’ITV.

« Je n’ai pas pu trouver cette citation exacte, donc je n’ai pas pu obtenir le morceau audio, mais il parle de son mariage avec Zara et dit que ce n’est pas toujours des roses et des arcs-en-ciel, le mariage n’est pas censé être cela et les enfants ont été un énorme choc pour lui et un changement dans son système.

Mme Bowie a ajouté: « Et j’aime aussi le fait que Mike soit tellement ouvert sur les choses, je pense que c’est très rafraîchissant et je l’apprécie. »