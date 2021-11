Mike Tindall laisse entendre que Zara et lui pourraient renouveler leurs vœux de mariage | Royale | Nouvelles

Mike et Zara ont célébré leur 10e anniversaire de mariage plus tôt cette année. Et l’ancien joueur de rugby anglais a révélé qu’il renouvellerait ses vœux avec la petite-fille de la reine.

Le sujet a été abordé alors que Mike apparaissait dans un épisode spécial Loose Men sur ITV vendredi dernier pour marquer la Journée internationale des hommes.

L’animateur Vernon Kay a interrogé l’ex-star du rugby anglais pour savoir s’il renouvellerait ses vœux de mariage.

Mike a répondu: « Oui, je pense que je le ferais.

« Une fois que vous avez vécu ce que vous décrivez, un mariage ou une relation à long terme… cela ne peut pas toujours être des roses et des arcs-en-ciel, quand vous avez des enfants. »

Mike a épousé l’équestre Zara le 20 juillet 2011 à Canongate Kirk à Édimbourg.

La mariée abasourdie dans une robe ivoire du créateur de la reine Stewart Parvin et un diadème précédemment porté par sa mère, la princesse Anne.

Le couple est maintenant parents de Mia, sept ans, Lena, trois ans, et de leur petit-fils Lucas.

Mike et Zara ont célébré leur 10e anniversaire de mariage en juillet.

LIRE LA SUITE: Le doux message que la reine a envoyé à Zara Tindall et à la princesse Eugénie

« Arrivé très rapidement. Je ne suis pas arrivé à l’hôpital. Sur le sol de la salle de bain.

« Alors oui, c’était courir à la salle de gym, prendre un tapis, entrer dans la salle de bain, mettre le tapis sur le sol, les serviettes en bas, l’attelle, l’attelle, l’attelle. »

L’ancien joueur de rugby anglais a ajouté: « La meilleure chose à propos d’être à la maison, la meilleure chose était, dès qu’il est enveloppé, il est peau contre peau, directement en bas. Salle de télévision. Jouez au golf. C’est ce que nous faisons. «

Le petit garçon de Zara et Mike, qui est 22e sur le trône, est un Maître Tindall régulier et n’est pas un HRH.

Son nom complet est Lucas Philip Tindall dans un doux clin d’œil au père du prince Philip et Mike, qui s’appelle Philip.

Le tout-petit a été baptisé ce week-end lors d’un rare double baptême royal à Windsor avec le fils de la princesse Eugénie, August.