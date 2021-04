Mike Tindall parle de Mia et Lena, «petites aides-maternelles», lors d’un appel vidéo émouvant | Royal | Nouvelles

Mike Tindall ouvre la vie avec son nouveau bébé Lucas

Mike, qui a épousé Zara il y a 10 ans, a expliqué à quel point sa maison était devenue mouvementée après la naissance de son fils Lucas. L’ancien joueur de rugby a participé plus tôt ce mois-ci à un appel vidéo conjoint avec Birgitte, la duchesse de Gloucester.

Avant de se plonger dans leur conversation poignante axée sur la maladie de Parkinson et son impact sur la famille de Mike, la duchesse, épouse du prince Richard, a demandé à Mike comment il allait.

Le champion d’Angleterre, qui appelait de son domicile à Gatcombe Park, a déclaré: “Je vais bien, désolé, c’est pourquoi j’avais quelques minutes de retard, je sortais juste Lucas de la pièce.

“Il sommeillait, mais Zara est sur le point de le nourrir, alors …”

La duchesse a plaisanté sur Mia, sept ans, et Lena, deux ans, qui aident sûrement Zara et Mike avec leur bébé.

Elle a dit: “De toute façon, vous avez ces deux aides-gardiennes pour faire la plupart du travail, n’est-ce pas?”

Mike Tindall a parlé de ses enfants au début d’un appel vidéo émouvant (Image: THE ROYAL FAMILY / YOUTUBE)

Mike Tindall s’adressant à la duchesse de Gloucester (Image: THE ROYAL FAMILY / YOUTUBE)

Mike, souriant, a répondu: “C’est un bon équilibre, j’aime qu’ils veuillent aider, mais peut-être qu’ils essaient d’aider un peu trop, et d’étouffer un peu le bébé.”

Little Lucas est né fin mars et, comme l’a révélé Mike lors du podcast qu’il co-anime The Good, The Bad & The Rugby, il a été livré sur le sol de la salle de bain.

Il a dit: “Arrivé très rapidement. Je n’ai pas réussi à me rendre à l’hôpital. Sur le sol de la salle de bain.

«Alors oui, il courait vers la salle de gym, prends un tapis, entre dans la salle de bain, pose le tapis sur le sol, les serviettes vers le bas, un appareil orthopédique, un appareil orthopédique.

La duchesse de Gloucester est la patronne de Parkinson’s UK (Image: THE ROYAL FAMILY / YOUTUBE)

L’appel entre la duchesse et Mike a eu lieu le 7 avril et devait être publié le dimanche suivant, le 11 avril, pour marquer la Journée mondiale de la maladie de Parkinson.

Cependant, il a eu lieu pendant quelques semaines après la mort du prince Philip le 9 avril.

Mike, qui comme Zara n’est pas un membre actif de la famille royale, s’est entretenu avec Birgitte en tant que patronne de Cure Parkinson’s Trust, rôle qu’il a assumé en 2018.

La duchesse, qui appelait de son domicile sur le terrain du palais de Kensington, a pris part à la réunion en tant que patronne royale de Parkinson au Royaume-Uni – en tant que telle depuis 1996.

Au cours de leur appel, le couple a attiré l’attention sur la nécessité de trouver un remède à la maladie et sur le rôle méconnu des soignants – comme la mère de Mike.

Mike Tindall avec sa fille aînée Mia (Image: GETTY)

Mike Tindall avec Lena en 2019 (Image: GETTY)

Mike a parlé à la duchesse des difficultés auxquelles sa mère Linda, une «stoïque dame du Nord», a été confrontée ces dernières années, alors qu’elle s’occupe de son père Philip, atteint de la maladie de Parkinson.

La duchesse l’a incité à s’ouvrir sur la façon dont la maladie peut avoir un impact sur toute la famille et pas seulement sur les personnes touchées, en disant: “C’est très difficile, et cela affecte toute la famille, notamment votre mère, qui est la principal soignant … pour votre père. “

Il a répondu: “Ouais, nous lui disons qu’elle n’a pas besoin d’être ça, mais c’est une dame nordique très stoïque, qui refuse d’abandonner son homme.

«Et nous essayons de la convaincre que vous n’abandonnez pas votre homme, vous permettez juste les parties frustrantes qui, vous savez, vous mettent en colère, avec lesquelles quelqu’un d’autre traite et cela donne aussi vous une vie “.

Le père de Mike a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2003.

Mike Tindall a trois enfants – Mia, Lena et Lucas (Image: EXPRESS)

Mike a déclaré que le «déclin» de sa santé avait commencé il y a 10 ans.

Il a poursuivi: “Il a eu cinq années vraiment difficiles – peut-être un peu plus longtemps en fait.

«C’est notre 10e anniversaire de mariage et c’est cette année-là que… à cause de sa maladie de Parkinson, sa colonne vertébrale dans son dos est évidemment courbée, puis cela a causé des problèmes avec ses disques et ensuite il a dû avoir un fauteuil roulant au mariage. Il pouvait en marcher quelques morceaux.

“Et c’est alors que le déclin a commencé.”

Parlant de la façon dont son père a perdu des forces après une opération du dos et souffre de colite, il a ajouté: “Quand vous commencez à ajouter ces choses, ils ont fait un énorme changement au cours des 10 dernières années alors qu’avant cela, vous savez, c’était beaucoup plus lent. traiter.

«Et puis vous mettez le verrouillage – mes deux parents sont sur la liste des personnes vulnérables, donc ils n’ont littéralement pas quitté leur maison depuis un an.»

Ce n’est pas la première fois que Mike parle franchement de l’impact dévastateur de la maladie de Parkinson sur sa famille.

Mike Tindall et Zara se sont mariés il y a 10 ans (Image: GETTY)

En 2017, apparaissant sur Good Morning Britain pour promouvoir une journée de golf caritative, l’ancien joueur de rugby a déclaré: “C’est difficile avec lui et pour tout le monde …

«Il est difficile pour tous ceux qui en sont atteints d’accepter de perdre cette force.

«Il a dû s’adapter à beaucoup de choses ces dernières années.

«Il veut toujours sortir avec Mia.

«Malheureusement, il ne peut pas le faire au même niveau qu’il le souhaite, son cerveau le souhaite.

«Vous pouvez voir que c’est frustrant pour lui. J’adorerais voir mon père récupérer ce qu’il a perdu avec le temps.