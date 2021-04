Mike Tindall réalise de rares fiançailles avec le senior royal pour une cause qui lui tient à cœur | Royal | Nouvelles

Mike a rejoint la cousine de la reine, la duchesse de Gloucester, pour un engagement virtuel plus tôt cette semaine. L’ancien champion d’Angleterre a participé à une réunion vidéo avec la duchesse Birgitte en tant que patronne de Cure Parkinson’s Trust, une organisation caritative axée sur la recherche de traitements et d’un remède pour cette maladie neurologique évolutive.

La duchesse de Gloucester s’est entretenue avec Mike dans son rôle de mécène de Parkinson UK.

Leur réunion a été enregistrée dans la circulaire de la Cour, le journal royal notant chaque engagement royal effectué par des membres de la famille royale.

Une entrée datée du 7 avril disait: “La duchesse de Gloucester, patronne de Parkinson UK, a tenu ce matin une réunion avec M. Michael Tindall (patron, Cure Parkinson) via un lien vidéo.”

L’engagement conjoint a été enregistré sous la maison du palais de Kensington, où vivent les Gloucester.

La circulaire de la Cour a enregistré cet engagement car Birgitte et son mari, le prince Richard, sont des membres de la famille royale et des patrons de dizaines d’organisations qui travaillent souvent dans les coulisses pour soutenir la reine.

La duchesse est la patronne royale de Parkinson UK depuis 1996 et a soutenu plusieurs des événements organisés par l’organisme de bienfaisance.

L’appel a eu lieu à l’approche de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, qui est célébrée le 11 avril de chaque année.

Mike, qui vit avec Zara et leurs trois enfants à Gatcombe Park dans le Gloucestershire, a rejoint le Cure Parkinson’s Trust en tant que mécène en 2018.

La collecte de fonds et la sensibilisation à cette maladie sont particulièrement importantes pour Mike, car son père Philip vit avec cette maladie depuis 2003.

En 2017, Mike a parlé franchement de la façon dont la maladie affecte son père.

Apparaissant sur Good Morning Britain pour promouvoir une journée de golf caritative, l’ancien joueur de rugby a déclaré: “C’est difficile avec lui et pour tout le monde …

«Il est difficile pour tous ceux qui en sont atteints d’accepter de perdre cette force.

«Il a dû s’adapter à beaucoup de choses ces dernières années.

«Il veut toujours sortir avec Mia.

«Malheureusement, il ne peut pas le faire au même niveau qu’il le souhaite, son cerveau le souhaite.

«Vous pouvez voir que c’est frustrant pour lui. J’adorerais voir mon père récupérer ce qu’il a perdu avec le temps.

Mike a également révélé que son père avait eu du mal à ses noces avec Zara en septembre 2011 et avait subi une opération à la colonne vertébrale peu de temps après.

En juin 2020, Mike a participé au Raid Local Cycle Challenge organisé par son organisation caritative, son premier événement cycliste virtuel qui a vu les participants parcourir 137 km dans leur région pour aider à collecter des fonds.

Mike a rendu hommage à son père lors de la naissance de son premier fils en mars, en le nommant Lucas Philip en son honneur.

Le bébé est né sur le sol de la salle de bain de la résidence des Tindalls, comme l’a révélé Mike lors du podcast qu’il co-anime The Good, The Bad & The Rugby.

Il se souvient: “Arrivé très rapidement. Je n’ai pas réussi à me rendre à l’hôpital. Sur le sol de la salle de bain.

«Alors oui, il courait à la salle de gym, prends un tapis, entre dans la salle de bain, pose le tapis sur le sol, les serviettes vers le bas, un appareil orthopédique, un appareil orthopédique, un appareil orthopédique.

Le garçon a deux sœurs aînées, Mia, sept ans, et Lena, deux ans.