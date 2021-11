Mike Tirico fait rôtir l’État de l’Ohio contre Harbaughs

Jim Harbaugh et John Harbaugh ont passé de très bons week-ends de Thanksgiving et cela n’avait rien à voir avec manger de la dinde ou faire de bonnes affaires chez votre Best Buy local.

Comme vous le savez, Jim Harbaugh entraîne l’équipe de football de l’Université du Michigan et samedi, il a mené les Wolverines à une énorme victoire contre l’Ohio State à The Big House à Ann Arbor.

Dimanche soir, John Harbaugh, qui entraîne les Ravens, a mené Baltimore à une vilaine victoire contre les Browns de Cleveland dimanche soir.

Mike Tirico de NBC a parfaitement résumé leurs week-ends avec une photo amusante de l’État de l’Ohio à la fin du match SNF :

C’était joli, joli, plutôt bien.

Twitter a eu des réactions :