Le secondeur des Steelers Melvin Ingram a été échangé aux Chiefs mardi en échange d’un choix de sixième ronde avant la date limite des échanges de la NFL.

Les Steelers venaient de signer Ingram, 32 ans, à l’intersaison. Ce qui a déclenché l’échange, cependant, c’est qu’Ingram aurait voulu plus de temps de jeu sur les Steelers. Au cours de sept matchs, il n’était qu’un joueur partant dans un match des Steelers et il a joué dans six matchs au total.

À la suite de l’annonce de l’échange, l’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, a été interrogé sur le départ rapide d’un ajout important pendant l’intersaison lors d’une conférence de presse mardi. Il a offert une réponse similaire à ce qu’il a dit à la suite de l’échange de Le’Veon Bell en 2018.

Mike Tomlin en presse sur l’échange des Steelers de Melvin Ingram aux Chiefs : « Ce dont l’équipe a besoin, c’est d’abord et avant tout…. Mais d’un point de vue d’équipe aussi, il est préférable d’avoir des volontaires plutôt que des otages. Et c’est aussi bon pour l’équipe. – MarkMaske (@MarkMaske) 2 novembre 2021

« Ce dont l’équipe a besoin, c’est avant tout », a déclaré Tomlin, via Jenna Harner de WPXI. « Mais du point de vue de l’équipe, il vaut mieux avoir des volontaires que d’avoir des otages.

Tomlin a dit la même réponse dans une interview avec Dianna Russini d’ESPN en 2018.

Sur la base de ces deux métiers, les Steelers ont montré qu’ils ne veulent que des joueurs qui souhaitent jouer dans l’équipe et aident à faire progresser l’équipe de quelque manière que ce soit. Comme Ingram n’avait pas beaucoup joué cette saison et qu’il ne voulait pas rester à Pittsburgh, Tomlin considérait cela comme un échange facile.

Selon Aditi Kinkhabwala de NFL Network, Tomlin a également expliqué mardi comment «les ajustements de personnalité sont parfois un jeu de dés en agence libre», et c’est pourquoi ils prévoient de s’appuyer sur le repêchage.

« J’ai aimé travailler avec Melvin Ingram », a déclaré Tomlin, via la chaîne YouTube des Steelers. « Cela n’a tout simplement pas fonctionné comme nous l’avions envisagé, comme il l’avait envisagé. Parfois, cela se produit en agence libre.

Les Steelers continueront d’utiliser Alex Highsmith comme secondeur principal. Highsmith a déjà 25 plaqués au total cette saison.