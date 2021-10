Mike Tomlin devient brutalement honnête à propos des malheurs de Jon Gruden (vidéo)

L’entraîneur-chef des Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, n’a jamais été du genre à se mordre la langue. Qu’il explique pourquoi son équipe ne boycottera pas les séances d’entraînement au nom de l’injustice raciale ou qu’il donne une évaluation honnête de Dwayne Haskins en tant que joueur de football, il le garde généralement assez réel.

C’était plus pareil cette semaine.

Lors d’une séance avec les médias, Tomlin a fait part de ses réflexions sur l’éviction de Jon Gruden de son poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas.

Gruden a été expulsé après la fuite d’un certain nombre de ses e-mails racistes, homophobes et misogynes dans le cadre d’une enquête de la ligue sur l’équipe de football de Washington.

« Je suis juste attristé par cela », a déclaré Tomlin à propos de la situation. «Je suis attristé pour l’organisation des Raiders, je suis attristé pour les gens qui en ont été offensés, je suis attristé pour l’entraîneur Gruden. C’est un commentaire triste. Et c’est vraiment la seule opinion que je tiens à partager à ce stade.

Avant de devenir l’entraîneur-chef des Steelers, Tomlin a travaillé avec Gruden et les Buccaneers de Tampa Bay pendant quatre ans en tant qu’entraîneur des arrières défensifs. Dans le processus, Tomlin a remporté un Super Bowl aux côtés de Gruden en 2002 et le respecte depuis en tant qu’entraîneur.

La destitution de Gruden de son poste et le cirque médiatique qui s’en est suivi ont eu des conséquences extrêmement importantes.

Adam Schefter, initié d’ESPN NFL, et le propre fils de Gruden, Deuce, ne sont que deux des premières parties à ressentir les répercussions du scandale des e-mails qui a renversé l’ancien entraîneur des Raiders – mais ils ne seront probablement pas les derniers.

La NFL aurait collecté plus de 650 000 e-mails dans le cadre de son enquête, et on ne sait pas quel sera le prochain domino à lâcher. Restez à l’écoute. Cela promet de devenir intéressant.

