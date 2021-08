Mike Tomlin devient très honnête à propos de Dwayne Haskins

Dwyane Haskins est l’un des jeunes joueurs les plus fascinants de la NFL. Jusqu’à présent, qu’il fasse exposer ses messages par des mannequins ou qu’il s’implique dans des controverses de clubs de strip-tease, le joueur de 24 ans a traditionnellement semblé se retrouver dans les gros titres pour autre chose que de jouer du bon football.

Cette année, il espère changer cela.

Haskins est entré en jeu au deuxième quart de la confrontation de jeudi soir entre les Steelers de Pittsburgh et les Eagles de Philadelphie. Comme c’est généralement le cas avec lui, la performance de l’ancien éminent de l’Ohio State était quelque peu mitigée.

Lors de son tout premier entraînement, Haskins a fait un lancer terrible qui est immédiatement devenu viral.

Haskins pourrait finir par être un raté de tous les temps pour moi lol pic.twitter.com/JoNI6MXdxp – Brett Kollmann (@BrettKollmann) 13 août 2021

Après ce lancer, cependant, Haskins s’est bien repris. À la fin de la sortie, il a terminé avec 161 verges et un touché sur 16 passes sur 22.

Après le match, l’entraîneur-chef des Steelers, Mike Tomlin, a été très honnête au sujet de la performance de Haskins.

“Je pensais qu’il commandait ce soir”, a déclaré Tomlin, selon Joe Rutter du Pittsburgh Tribune-Review. «Il a fait un excellent travail en communiquant avec les gens, en suivant ses progressions. Il y a eu un troisième jeu, un troisième et un 8 peut-être, et je l’ai vu passer trois ou quatre lectures et lancer le ballon au milieu du terrain et se convertir pour nous. C’était un instantané de la nuit qu’il a eue.

Haskins a été repêché par les Redskins de l’époque de Washington avec la 15e sélection globale en 2019. En l’espace de deux saisons, il a établi un record de 3-10 en tant que partant et a amassé 2 804 verges, 12 touchés et 14 interceptions.

Aïe. https://t.co/r0HoFoJE9h – Jeu 7 (@game7__) 10 août 2021

En plus d’être peu impressionnant sur le terrain, Haskins était également problématique en dehors. Il a eu du mal à suivre les règles de COVID-19 et a fini par être mis au banc plusieurs fois par Ron Rivera. Finalement, l’équipe a choisi de le supprimer au milieu de la saison.

Les Steelers ont choisi Haskins en janvier dernier dans l’espoir de l’aider à capitaliser sur certains des éclairs de brillance qu’il a affichés lors de son parcours universitaire avec l’Ohio State, mais il reste à voir si ce pari sera finalement payant.

