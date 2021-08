Mike Trout à 30 ans, le jeu ‘Field of Dreams’ et Max Scherzer fait ses débuts

Avec Zach en vacances, Mike et Ben affirment d’abord leur soutien au prochain match de Field of Dreams (0h30) et discutent des débuts de Max Scherzer pour les Dodgers (10h00). Ensuite, nous célébrons le 30e anniversaire de Mike Trout et ses 10 ans de service à la MLB en parlant de nos moments préférés de Mike Trout, de son style caractéristique et de son impact sur le jeu (15h00). Enfin, nous exprimons notre consternation face à la structure du baseball aux Jeux olympiques (53:00) et un aperçu des Red Sox vs Jays (55:00).

Hôtes : Michael Baumann et Ben Lindbergh

Producteur associé : Sasha Ashall

Éditeur : Mike Wargon

