Mike Tyson a couché avec des groupies avant de se battre car il avait peur de tuer des adversaires parce qu’il a frappé « comme un train »

Mike Tyson avait tellement peur de tuer des adversaires sur le ring qu’il exigerait d’avoir des relations sexuelles avec des groupies juste avant les combats.

L’ancien champion du monde des poids lourds s’est battu avec beaucoup d’émotion et pleurait même régulièrement avant les combats alors que l’adrénaline montait dans son corps.

Tyson a battu Trevor Berbick pour remporter le titre WBC des poids lourds et devenir le plus jeune à remporter le titre

L’ancien garde du corps et chauffeur Rudy Gonzalez était à l’épicentre du succès de Tyson dans les années 1980 et a assisté à l’ascension de l’un des champions les plus vicieux du sport.

Il a admis que « Iron Mike » avait un « côté sombre », mais il a combiné cela avec les enseignements de Cus D’Amato pour canaliser toute sa rage et son agressivité dans le perfectionnement de son art.

Gonzalez a regardé le joueur de 20 ans pratiquement éviscérer Trevor Berbick il y a près de 35 ans jour pour jour pour devenir le plus jeune champion des poids lourds de l’histoire grâce à un KO méchant en seulement deux tours.

Et il a dit au Sun : « L’un des plus grands secrets avec Mike était qu’il avait besoin de faire l’amour dans le vestiaire avant les combats.

Contributeur

Tyson était peut-être le poids lourd le plus dominant et le plus destructeur de tous les temps

« Il faudrait que je trouve une groupie, peu importait qui c’était. Il disait ‘si je ne m’envoie pas en l’air, je tuerai ce type tout de suite.’

« Mike a dû s’envoyer en l’air pour dégager une partie de la force qu’il avait. J’avais donc des filles cachées dans les salles de bain et les vestiaires.

« Parfois, il entrait avec eux pendant une minute, leur foutait la gueule, lui cassait le cou et disait: » D’accord, ce type va vivre ce soir.

« Sa plus grande peur était qu’il tue quelqu’un dans ce ring. Il savait qu’il pouvait le faire.

Mike Tyson a rencontré un grand succès avec Rooney et D’Amato au début de sa carrière

«Je vois encore certains des gars qu’il a combattus. J’étais là au bord du ring en voyant ces hommes énormes pleurer, les os se briser ou leur sang voler partout.

« Il n’est pas exagéré de dire que Mike était comme un train frappant ces gars. Avoir des relations sexuelles était sa façon de dégager ce pouvoir et de se détendre un peu. »