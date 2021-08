Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le Royaume-Uni avait conclu qu’« il est hautement probable » que l’Iran ait mené une « attaque illégale et impitoyable » contre un navire au large des côtes d’Oman, qui a fait la mort d’un ressortissant britannique et roumain. Dans un communiqué, Dominic Raab a déclaré : […] More