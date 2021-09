Mike Tyson a donné un coup de coude à un fan qui s’est trop rapproché pour une photo lors de la pesée de Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao

Mike Tyson – alias « The Baddest Man on the Planet » – est la dernière personne que vous voulez ennuyer.

L’ancien champion du monde incontesté des poids lourds est un homme beaucoup plus calme maintenant qu’à son apogée, mais il conserve toujours une présence intimidante.

Joe Scarnici / Triller

Tyson est connu comme “l’homme le plus méchant de la planète”

Cela était clair lorsqu’il était présent pour la pesée de Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao en 2015.

Comme d’habitude pour la légende, Tyson a été assailli par des fans qui voulaient des photos.

“Iron Mike” est normalement heureux de rendre service, mais un supporter en particulier l’a contrarié lors de l’événement.

Alors qu’il était assis à regarder la pesée, un fan s’est approché derrière Tyson et a mis son bras autour de lui pour poser pour une photo.

Il n’a apparemment pas demandé la permission et a pris le poids lourd par surprise, qui a répondu en lui donnant un coup de coude pour le repousser. Les manières ne coûtent rien, après tout.

Tyson n’était pas satisfait de l’approche du fan

Tyson, qui a maintenant 54 ans, fait face à une renommée mondiale depuis l’âge de 20 ans lorsqu’il est devenu champion des poids lourds pour la première fois.

“C’était un voyage”, se souvient-il de son apogée à Joe Rogan.

“[Trainer] Cus d’Amato m’a dit comment gérer la pression [of being a superstar] mais il n’y a vraiment aucun ingrédient sur la façon de gérer la célébrité », ajoutant qu’il lui a fallu un certain temps pour s’habituer à être tiré dans toutes les directions pour des autographes et des photos.

“Maintenant, c’est juste ce que c’est.”

Et Tyson est maintenant de retour au combat et compte tenu de son niveau de renommée, il n’était pas surprenant de voir le niveau d’intérêt qu’il y avait lorsqu’il est revenu sur le ring pour un combat d’exhibition avec Roy Jones Jr en 2020.

Le concours s’est terminé par un tirage au sort non officiel, mais a fourni huit solides séries de divertissement.

Tyson et Holyfield ont eu deux combats épiques dans les années 90 et il pourrait y en avoir un autre dans le mix

“Je me sentais mieux que prévu”, se souvient-il du combat de Jones sur son podcast Hotboxin ‘.

«Je pensais que je serais un peu plus nerveux que je ne l’étais, mais j’étais détendu. Je me sentais comme « wow » – je pouvais en faire plus, je pouvais frapper plus de combinaisons, je pouvais faire ceci et cela.

“J’ai dit ‘wow, c’est intéressant’ et je veux le refaire et je veux le faire contre quelqu’un sur lequel je pourrais tout donner. Cela m’a donné envie de recommencer.

“Je voulais tenir la distance, je ne voulais assommer personne, c’est ce à quoi les gens s’attendaient, mais je voulais tenir la distance.”

Evander Holyfield est un homme qui pourrait lui faire face pour terminer leur trilogie qui a commencé dans les années 90.

Pour l’instant, il n’a pas de combat confirmé pour 2021.