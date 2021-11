Mike Tyson a été stupéfait par le tableau de bord controversé du juge CJ Ross lors de la victoire de Floyd Mayweather contre Canelo en 2013

Lorsque Floyd Mayweather a fait un sourire à pleines dents à la caméra depuis son coin lors de son combat avec Saul ‘Canelo’ Alvarez, vous saviez que c’était le début de la fin.

« Money » était dans un état de fluidité, touchant des coups sur le prodige mexicain avant de tirer des contre-coups alors qu’il remplissait le rôle de matador à la perfection.

.

Mayweather a montré sa classe en 2013 à l’école Canelo

.

Le consensus parmi les fans était que « Money » avait atteint la victoire

Présenté comme « The One », l’affrontement entre Mayweather et Canelo a été considéré comme une possible relève de la garde, un passage de flambeau entre le passé de la boxe et l’avenir.

Pourtant, Mayweather, âgé de 36 ans à l’époque, avait rédigé un scénario différent pour son 45e combat professionnel.

Le médaillé d’or olympique de 1996 a remporté une victoire décisive en faisant une démonstration parfaite de pugilat et en frustrant son jeune adversaire plus gros et plus agressif.

Alvarez, 23 ans lorsqu’il a traversé les cordes, a parfois l’air idiot et sa première défaite en carrière semblait être une décision unilatérale. Pourtant, cela ne s’est pas passé de cette façon.

Se déroulant à Las Vegas, il s’est passé le plus grand drame de cette célèbre nuit qui a eu lieu il y a huit ans aujourd’hui s’est produit sur les tableaux de bord.

Les juges Dave Moretti l’ont eu 116-112 et Craig Metcalfe a eu le combat 117-111. Pourtant, de manière quelque peu inexplicable, le juge CJ Ross a réussi à remettre des cartes de pointage de 114-114.

C’était l’acte final de la carrière professionnelle de Ross alors qu’elle démissionnait peu de temps après la fureur, mais elle n’a pas pu échapper à la colère de Mike Tyson.

L’ancien champion des poids lourds a déclaré au Wall Street Journal : « Quand vous êtes si bon et si bon et que vous faites passer quelqu’un qui est un grand combattant comme s’il est un compagnon, vous allez créer de l’animosité.

.

Canelo portait certainement les cicatrices de la défaite

.

Ross (R) n’a plus jamais jugé un combat après la controverse lors des défaites de Canelo et Pacquiao en 2013

« C’est juste un trait humain et c’est ce que ce pays a produit ; animosité, jalousie, envie, drogue, chaos.

« Il devait y avoir une certaine animosité là-bas. C’était à peu près un blanchissage et peut-être que son permis devrait être révoqué.

« Je ne veux pas qu’elle arbitre, par hasard, aucun de mes combats. »

Ross a également été impliqué dans une autre décision controversée plus tôt en 2013 après avoir marqué un combat en faveur de Timothy Bradley, malgré certains experts donnant à Manny Pacquiao des scores de 119-109 dans la nuit.

Canelo, cependant, dit qu’il a tiré les leçons de la seule défaite de sa carrière. N’ayant pas peur d’affronter les meilleurs, il est maintenant sur le point d’unifier la division des super-moyens avec la dangereuse Caleb Plant se dressant sur son chemin.