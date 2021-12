Mike Tyson a « percé des trous dans le mur » avant son combat décisif contre Michael Spinks, tandis que Bruce Willis était assis aux côtés du ring pour promouvoir Die Hard

Alors qu’un Mike Tyson furieux s’apprêtait à ruiner Michael Spinks comme s’il était le Nakatomi Plaza, l’acteur de télévision Bruce Willis était assis aux premières loges et menait une guerre de relations publiques au nom de son blockbuster risqué : Die Hard.

Il est devenu un classique de l’action – et sans doute le plus grand film de Noël jamais réalisé – mais en 1988, Die Hard était considéré comme un énorme pari par la 20th Century Fox. Incapable d’obtenir un homme d’action de premier plan (Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Clint Eastwood et même Al Pacino ont tous refusé le rôle), le studio a décidé de payer à Willis 5 millions de livres sterling à l’époque. À l’époque, Willis était surtout connu comme la star du petit écran de la série romantique Moonlighting et semblait un choix bizarre.

. – .

Tyson est devenu le champion du monde des poids lourds en unifiant toutes les ceintures contre Michael Spinks

.

Le fan de boxe Willis était aux premières loges pour Tyson vs Spinks mais n’a malheureusement eu que 91 secondes pour promouvoir l’action à succès Die Hard

Il n’est donc pas étonnant qu’un Willis barbu – assis au bord du ring pour la confrontation tant attendue de Tyson – portait sans vergogne une casquette de baseball Die Hard et des lunettes de soleil alors qu’il discutait avec Sean Penn et Madonna. Si Willis était nerveux à propos de la sortie de son film le mois suivant en juillet, il n’était probablement pas aussi intimidé qu’un certain Michael Spinks.

L’ancien champion des poids mi-lourds et champion linéaire des poids lourds de 31 ans recevait 13,5 millions de livres sterling pour faire face à l’attraction phare : Iron Mike. Lorsque le manager de Spinks, Butch Lewis, a décidé de jouer à des jeux d’esprit d’avant-combat sur Tyson en insistant sur le fait que ses mains devaient être ré-emballées, provoquant un long retard, cela s’est retourné contre lui. Le mouvement ne semblait qu’agiter son combattant et enflammer un Tyson déjà de mauvaise humeur.

Lewis s’est rappelé plus tard qu’il était entré dans le vestiaire de Tyson seulement pour voir : « Il perce des trous dans le mur. Je suis comme – pour moi-même – « Oh non! » Dans sa propre cabine d’essayage, les observateurs ont affirmé que Spinks – un boxeur de classe mondiale qui n’avait jamais été renversé ni goûté à la défaite – était dans un état de peur. Pas les papillons nerveux qui peuvent affecter les athlètes avant qu’ils ne se produisent, mais une véritable alarme face à la douleur que le Tyson de 5 pieds 11 pouces pourrait lui infliger.

Au moins, le retard de l’événement principal a donné aux caméras suffisamment de temps pour se concentrer sur Willis et son chapeau peu subtil parmi une foule de stars au bord du ring qui comprenait Jack Nicholson, Stallone, Donald Trump (qui organisait le combat à Atlantic City), Chuck Norris et l’ex-champion des poids lourds Apollo Creed (là-bas sous son nom de code de ‘Carl Weathers’).

.

L’ancien président Trump a rejoint le casting de A-List qui, ainsi que John McClane, comprenait Jack Nicholson, à droite, Sean Penn et Sylvester Stallone

Sports Illustrated – .

Spinks était un poids lourd dangereux, mais Tyson a fait un travail léger de lui

Caractéristiques de Rex

Tyson, cependant, a perdu ses titres contre Douglas dans l’un des plus gros bouleversements de la boxe dans ce qui était le début d’une spirale descendante pour le poids lourd apparemment invincible

Au moment où Spinks est arrivé sur le ring avec les styles pop stridents de « This Is It » de Kenny Loggins, il arborait un sourire maladif et un éclat de sueur. Tyson, torse nu ayant même renoncé à sa serviette blanche habituelle, exsudait la menace alors qu’il émergeait après une étrange cacophonie de cliquetis et de claquements qui sonnait comme le réveil de l’Undertaker. Supposons que rien de tout cela n’ait fait quoi que ce soit pour calmer les nerfs de Spinks.

Le combat lui-même a offert un temps d’antenne minimal pour la casquette de baseball de Willis car il n’a duré que 91 secondes. Un Spinks secoué – au lieu d’utiliser son jab pour essayer de perturber le rythme de son adversaire, ce qui était sa tactique habituelle – a plutôt essayé de tenir bon et de gagner le respect de Tyson dès le début. Cela s’est avéré une erreur. Au lieu de cela, Spinks a gagné une série de bombes à commotion qui l’ont rapidement martelé sur la toile. ‘The Jinx’ s’est levé courageusement mais Tyson était sur lui avec un court combo crochet gauche-droite qui a laissé Spinks tomber en arrière comme Hans Gruber sur le côté d’un gratte-ciel.

Le combat des poids lourds le plus attendu depuis le règne de Muhammad Ali s’est terminé en un demi-tour. Le spectateur Willis, un fan de boxe et un habitué du ring à ce jour, aurait aimé avoir le succès garanti au box-office que Tyson a apporté, cependant. La carte présentée comme «Une fois pour toutes» a rapporté 70 millions de dollars, ce qui en fait le combat le plus riche de l’histoire de la boxe à l’époque. Tyson, promu par Don King, a gagné 22 millions de dollars, tandis qu’en arrière-plan, son manager Bill Cayton et son épouse Robin Givens se battaient pour le contrôle de sa carrière.

Rétrospectivement, cela est considéré comme la victoire déterminante de Tyson, bien que le champion incontesté des poids lourds n’ait que 21 ans. En moins de deux ans, il perdrait face à James Buster Douglas (se battant sur l’undercard ici) dans un bouleversement sismique. Willis, cependant, ne faisait que commencer. Malgré les craintes qu’il ne soit horriblement mal présenté comme une star de l’action, le public a adoré son attrait pour tous et ses plaisanteries arrogantes. Die Hard a gagné 140 millions de dollars sur un budget de 28 millions de dollars, justifiant les honoraires de Willis et le transformant en une superstar du grand écran.

Était-ce tout à voir avec ce stratagème de chapeau criard lors du combat contre Tyson? Seuls les plus sages d’entre nous peuvent le dire. Cependant, l’influence de Die Hard s’est étendue bien au-delà des quatre (et plus) séquelles. La popularité de l’histoire de l’outsider coincé dans un environnement restreint a signifié qu’elle a été remaniée sous le titre Die Hard on a bus (Speed), Die Hard sur un bateau (Under Siege), Die Hard dans un avion (Passenger 57, Air Force One et Con Air), Die Hard sur une montagne (Cliffhanger), Die Hard sur Alcatraz (The Rock), Die Hard in the White House (Olympus Has Fallen, White House Down) et ainsi de suite.

Tyson et Willis allaient tous deux encaisser des chèques encore plus gros qu’ils ne l’avaient fait à l’été 1988, mais en termes de leur héritage continu, les deux avaient atteint un sommet en début de carrière. Pourtant, ayez une pensée pour Mike Spinks. Un boxeur du Temple de la renommée qui, en juin, a été piégé dans le film catastrophe le plus effrayant de tous : Die Hard piégé dans un ring de boxe avec Iron Mike Tyson.