Les frères Paul ont déjà dit des choses étranges, mais ils s’élèvent maintenant vers de nouveaux niveaux.

Dans une discussion avec Mike Tyson, Jake a déclaré que l’ancien champion incontesté des poids lourds l’avait appelé « le GOAT », ce qui signifie le plus grand de tous les temps.

Jake Paul est actuellement l’un des combattants les plus commercialisables au monde, mais combien gagne-t-il vraiment ?

Pour le contexte, Logan, le frère aîné, a déclaré avoir entendu des gens dire que Jake Paul est au sport de la boxe ce que Muhammad Ali et Mike Tyson ont été aux générations précédentes.

Sur son podcast Impaulsive, Logan a déclaré : « Vous savez ce qu’ils ont dit ? Ils ont dit ceci : nos arrière-grands-parents avaient Muhammad Ali, nos parents avaient Mike Tyson et nous avons Jake Paul. »

Jake est très apprécié par Iron Mike. Les enfants du boxeur légendaire sont de grands fans de Jake Paul, donc par défaut, Tyson dit qu’il l’aime bien.

Jake a déclaré: « Quand je me suis assis avec Mike Tyson sur son podcast, mon frère, il est si intelligent et sage et il était assis à côté de moi pendant environ 20 minutes à prêcher la connaissance », a-t-il déclaré.

Muhammad Ali et Mike Tyson sont deux des plus grands de la boxe

Il se trouve que Paul partage un anniversaire avec Ali. Le couple est né le 17 janvier et a suffi à Tyson pour proclamer Paul le GOAT, mais évidemment en hommage à Ali qui est vraiment dans la discussion.

Jake a poursuivi: « Et il dit: » Bro, tu es le CHÈVRE, les gens du 17 janvier ne doivent pas être dérangés. » Quand je lui ai dit mon anniversaire, il m’a dit « Oh mon dieu ».

Paul vient de remporter une impressionnante victoire par élimination directe contre l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley.

Alors que le YouTuber devenu boxeur professionnel n’a pas encore affronté un « vrai boxeur » entre guillemets, il a accumulé un record professionnel de 5-0 avec quatre KO.

Mike Tyson appelle Jake Paul un ami de la famille

Jake dit qu’il gagne plus d’argent que quiconque à l’UFC – Conor McGregor inclus et dans le sport de la boxe, seuls Saul ‘Canelo’ Alvarez et Anthony Joshua ont vendu plus de pay-per-views au cours des deux dernières années.

« Je fais plus que tous les combattants de l’UFC f ****** combinés, y compris Conor », a déclaré Jake.

« Vous travaillez tous pour la f ****** Dana, vous travaillez tous pour WME, Endeavor, c’est pour qui vous travaillez.

Jake Paul, que cela vous plaise ou non, a été quelque chose de frais pour la boxe

« Je fais plus que vous tous, mère idiote ******. Pourquoi irais-je à l’UFC ? Signez un contrat et donnez mes droits et mes putains de merde.

« Je possède mon contenu, je possède ma plate-forme, je possède tout. Ils ne possèdent rien, ce sont littéralement des employés.

«Je suis un PDG de ****** et chaque combattant de l’UFC est un employé. Comprenez bien. Je ne viens pas là-bas pour faire des conneries avec vous tous.