Mike Tyson a révélé qu’il affrontera enfin Lennox Lewis en décembre

Dans un combat d’exhibition qui aura finalement lieu pour finaliser le match revanche qui n’a jamais eu lieu lorsque les deux étaient des professionnels, ‘Iron’ Mike Tyson affrontera Lennox Lewis qui en 2002 a remporté les trois titres en litige. L’ancien champion des poids lourds l’a révélé sur le podcast The Sit Down: A Mafia History.

“Je veux juste l’exhibition contre Lennox Lewis”, confirma Mike et continua : “Mon prochain combat sera probablement avec (Anthony) Joshua ou Tyson (Fury).”

Avis

Il y a des mois, Tyson a assuré qu’il n’avait que Lewis en tête pour revenir sur le ring, mais il a mentionné qu’il voulait affronter Holyfield, et à l’avenir Tyson Fury, actuel champion des poids lourds.

“S’il (Tyson) veut danser, je peux danser”Lewis a souligné en temps opportun.

Lennox Lewis et Mike Tyson. Memphis, États-Unis, 8 juin 2002. Photo : Jeff J Mitchell / .

Hall of Famer Lewis a affiché un record professionnel de 41-2-1 et 32 ​​KO. Il n’a pas combattu depuis près de 18 ans, quand il a remporté une victoire sur Vitali Klitschko par TKO en six épisodes. Avant cela, en 2002, il a battu Mike Tyson en huit manches pour conserver les championnats du Conseil mondial de boxe et de la Fédération internationale de boxe lourde.

Tyson est revenu sur le ring en novembre dernier après une longue interruption avec un combat de deux minutes en huit rounds contre Roy Jones, s’étant transformé en un véritable événement avec des numéros de pay-per-view réussis, incitant de nombreux combattants à envisager de faire leur retour au bague en attente du même succès.

