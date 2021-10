Mike Tyson affirme que des YouTubers comme Jake Paul et Logan Paul ont sauvé la boxe parce que « l’UFC nous donnait un coup de pied dans les fesses » – mais a-t-il raison ?

Lorsque Mike Tyson a sorti sa silhouette musclée du gymnase et dans le ring pour combattre Roy Jones Jr en novembre dernier, un changement important s’est produit dans le sport de la boxe concernant les normes conventionnelles.

‘Iron Mike’ avait réussi son combat de retour lors d’une nuit mémorable au cours de laquelle Snoop Dogg a joué et commenté l’événement.

.

Tyson a déjà fait l’éloge des boxeurs YouTube

Pourtant, malgré l’excentricité globale de l’événement et le choc de voir un Tyson considérablement plus mince, 55 ans, revenir en arrière, il y a eu un moment qui a marqué les esprits des fans de boxe et de MMA.

Vêtu d’un col roulé intelligent lors de la conférence de presse d’après-combat, le plus jeune champion du monde des poids lourds de boxe a été interrogé sur l’impact de YouTuber Jake Paul entrant dans le sport. Sa réponse a choqué beaucoup, même si la plupart étaient apparemment insensibles aux surprises compte tenu des activités de la nuit.

« La boxe était à peu près un sport en voie de disparition. L’UFC nous donnait un coup de pied dans les fesses », a déclaré l’« égocentrique » autoproclamé. « La boxe repart grâce aux boxeurs YouTube. »

Paul est passé à 2-0 dans la nuit grâce à une main droite matraquée qui a envoyé le joueur de la NBA Nate Robinson s’écraser sur la toile lors de ses débuts en boxe professionnelle.

. – .

Jake Paul et Logan Paul ont tous deux combattu professionnellement sur le ring de boxe

Nick Peet est l’un des journalistes de sports de combat les plus respectés du pays, accumulant plus de deux décennies d’expérience dans la couverture de certains des plus grands événements au monde.

En tant qu’hôte du podcast primé Fight Disciples, il est juste de dire que Peet a tout vu en couvrant à la fois le MMA et la boxe, une histoire d’amour qui a commencé en regardant Chris Eubank contre Nigel Benn en 1993.

Malgré les sceptiques quant aux singeries de Paul, il n’a aucun problème avec les stars des médias sociaux qui entrent dans le cercle carré, tant qu’elles présentent la boxe de manière positive en dehors du ring.

« Le seul point négatif que je vois, potentiellement – ​​et je ne suis pas Jake Paul en termes de singeries sur YouTube – est-ce qu’ils font en dehors du ring de boxe ?

« Comment se comportent-ils alors, avec quoi se mêlent-ils là-bas ? Je sais que Logan Paul a eu ses problèmes dans le passé.

« Ce n’est pas la faute de la boxe, mais tant qu’il y a un fossé qui montre que c’est de la boxe ; c’est bon pour votre santé, c’est bon pour votre mentalité, cela renforce l’estime de soi et c’est une chose positive.

« Agir comme si ak *** head sur YouTube était ici, ce sont deux choses complètement distinctes. Tant que c’est là-bas, alors écoute, je n’en veux à aucun homme qui gagne de l’argent !

« La boxe, en tant que sport, est en quelque sorte conçue pour que tout le monde puisse obtenir une licence de boxe. Si vous voulez gagner de l’argent, certainement en Californie, n’importe qui peut organiser un spectacle de boxe.

Joe Scarnici

Paul a éliminé la star de la NBA Nate Robinson lors du combat de Tyson avec Roy Jones en novembre dernier

Amanda Westcott/Showtime

Woodley poursuit un match revanche avec Paul ayant perdu contre le boxeur devenu YouTuber

«Nous l’avons vu ici avec Ricky Gervais contre Grant Bovey, Andrew Flintoff boxant et Rio Ferdinand essayant de faire ses débuts professionnels avant que le British Board of Control ne s’en mêle.

« Tant que les enfants regardent cela et voient la boxe sous un jour positif, alors je suis tout à fait d’accord. Pourquoi pas? »

Le plus jeune des deux sensations des médias sociaux, Jake Paul a vu son grand frère Logan monter sur le ring en tant qu’amateur contre son rival amer KSI en 2018 au Royaume-Uni sur l’undercard et a vu à quel point le sport peut être lucratif.

Les informations selon lesquelles KSI avait gagné 80 millions de livres sterling grâce à l’événement en col blanc ont été rejetées par les deux hommes, mais il était clair qu’ils avaient tous deux gagné une somme d’argent substantielle.

Ed Mulholland/Salle de match

Logan Paul a une fiche de 0-1 en tant que boxeur professionnel après avoir été battu par KSI

Jake a boxé quatre fois depuis lors, éliminant un autre combattant YouTube dans AnEsonGib avant son apparition sur l’undercard Tyson vs Jones Jr l’année dernière.

Il a ensuite mis KO Ben Askren, ancien champion du monde de MMA et lutteur olympique, qui avait très peu d’expérience en matière de boxe et a battu Tyron Woodley en août.

Logan a fait huit rounds avec Floyd Mayweather, semblant être retenu à un moment donné au cours de l’événement ridicule.

Et l’aîné des deux frères semble maintenant prêt à affronter Tyson lui-même dans une autre exposition.

Amanda Westcott/SHOWTIME

Floyd vs Logan a fait les huit tours complets

Les rumeurs sur le retour de « Iron Mike » en 2022 ont continué de s’accélérer, Paul étant un adversaire potentiel.

L’ancien champion incontesté des poids lourds a été très impressionné par la performance de Paul contre Mayweather.

Tyson a dit à Paul sur FaceTime : « Tu lui as botté le cul. Tu es mauvais, j’avais tort !

«Je suis fier de toi, tu t’es botté le cul, je suis fier de toi. Tout le monde parle de toi, c’est toi l’homme.

«Vous avez fait huit rounds avec le plus grand de tous les temps, je disais aux gens qu’ils ne voulaient pas essayer cette merde. Vous l’avez eu avec ces coups de poing.

. – .

Prime Tyson reste l’un des poids lourds les plus vicieux et brutaux jamais vus

Et tandis que Peet n’en veut à aucun combattant de mettre un toit au-dessus de sa tête ou de monter sur le ring, il rejette l’idée que l’afflux de combattants YouTube est « mauvais pour la boxe ».

« Si le public est là, pourquoi pas ? Allez-y », a-t-il ajouté. « C’est pourquoi je trouve ça assez drôle avec les vrais fans de boxe purs et durs qui sont super contrariés.

« Ils disent: » ils ruinent la boxe et prennent de l’argent dans les poches des boxeurs « . Et je ne suis pas d’accord, peut-être que les boxeurs devraient faire plus de bouffonneries de style médias sociaux et de chaînes YouTube et devenir plus comme Jake Paul, puis ils deviendront l’événement principal.

« Le plus évident est Ryan Garcia ; il est passé pour devenir une star d’Instagram, il a maintenant des millions et des millions d’adeptes. Alors quand il combat en boxe maintenant, il y a des tonnes de followers et des gens viennent avec lui pour regarder la boxe.

« Ne détestez pas le joueur, détestez le jeu ! Tous les jeunes boxeurs qui arrivent, si vous êtes en compétition ou que vous cherchez à vous lancer dans la boxe ou l’UFC, et que vous n’écrasez pas autant vos médias sociaux que les sacs, alors vous n’avez aucune idée du monde dans lequel nous vivons. aujourd’hui. »

Tom Hogan – Hogan Photos/Golden Boy

Garcia a une énorme présence sur les réseaux sociaux et détient désormais la ceinture « intérimaire » WBC

Johnny Nelson a déclaré à talkSPORT que l’émergence de stars des médias sociaux affluant dans la boxe permettrait au sport d’attirer un nouveau groupe démographique et de « entrer dans les foyers de plus de gens ».

Paul a 20,4 millions d’abonnés à sa chaîne YouTube ; pour mettre cela en contexte, Manchester United compte 5,16 millions, Tyson lui-même n’en a que 2,11 millions et même Anthony Joshua – l’ancien champion du monde des poids lourds – compte 739 000 abonnés.

Peet espère que cet afflux de nouveaux yeux dans le sport ne peut pas être une chose négative, à condition que cette jeune génération de fans soit inspirée à investir du temps et peut-être même son énergie dans la boxe elle-même.

Il a déclaré: «J’espère que beaucoup de fans de YouTube se connectent pour voir Jake Paul KO Ben Askren et beaucoup d’entre eux regarderont Prograis contre Redkach ou pourraient même aller dans une salle de boxe lundi.

. – .

Le finaliste de la World Boxing Super Series et ancien champion du monde Regis Prograis était sur l’undercard de Jake Paul

« Et quand ils vont dans une salle de boxe lundi, qu’ils veuillent être YouTubers ou non, quand ils entrent dans une salle de boxe, ils découvriront bientôt qu’ils ne peuvent pas se tenir devant un sac avec leur téléphone, faisant semblant de frapper ce.

« L’entraîneur et les personnes qui dirigent la salle de sport diront: » Posez votre téléphone, faites la queue, faites ce que nous disons et faites un peu de boxe. » Et cela doit être une chose positive. »