Mike Tyson a eu une expérience intéressante avec la drogue. La légende de la boxe a récemment parlé au New York Post at Wonderland, une conférence de Miami consacrée aux psychédéliques, au microdosage et à la médecine. Il a dit qu’il était dans l’au-delà en fumant du venin de crapaud.

« Je suis ‘mort’ lors de mon premier voyage », a déclaré Tyson. « Au cours de mes voyages, j’ai vu que la mort est belle. La vie et la mort doivent toutes les deux être belles, mais la mort a mauvaise réputation. Le crapaud m’a appris que je ne serai pas là pour toujours. Il y a une date d’expiration. » Comme l’explique le New York Post, le « crapaud » est Bufo alvarius, également connu sous le nom de crapaud du désert de Sonora. Son venin peut être fumé pour produire un trip psychoactif.

Tyson a révélé qu’il l’avait découvert il y a quatre ans. « Je l’ai fait comme un défi », a déclaré Tyson. « Je prenais des drogues lourdes comme la cocaïne, alors pourquoi pas ? C’est une autre dimension. Avant de faire le crapaud, j’étais une épave. L’adversaire le plus coriace que j’aie jamais affronté était moi-même. J’avais une faible estime de moi. faible estime de soi. Nous utilisons notre ego pour subventionner cela. Le crapaud dépouille l’ego. «

Tyson est allé en tête en disant qu’il avait fait trébucher le crapaud 53 fois. Cela lui a permis de perdre 100 livres et de renouer avec sa famille. « Cela m’a rendu plus créatif et m’aide à me concentrer », a-t-il déclaré. « Je suis plus présent en tant qu’homme d’affaires et entrepreneur. » Tyson est un grand partisan des médicaments qui peuvent aider les gens à guérir. En 2019, Tyson a révélé qu’il fumait environ 40 000 $ de pot en un mois. Elle vend également environ 500 000 $ de cannabis chaque mois dans son ranch en Californie.

« Tout ce que nous faisons est légal au niveau fédéral. Nous ne touchons jamais aux plantes », a expliqué Rob Hickman, partenaire commercial de Tyson, à Cannabis and Tech Today en février 2019. « Maintenant, beaucoup de gens nous louent des terres et y cultivent leurs produits. Si ils le cultivent selon les normes appropriées et sont correctement licenciés dans l’État, nous envisagerons de leur vendre notre emballage, ce qui leur donne ensuite de l’espace sur les étagères. »

« Je me bats depuis plus de 20 ans et mon corps est très usé », a déclaré Tyson. « J’ai subi deux interventions chirurgicales et j’ai utilisé de la marijuana pour calmer mes nerfs, et cela enlèverait la douleur …