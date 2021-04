Mike Tyson aide Chris Jericho et Inner Circle à se bagarrer ⋆ .

‘Iron’ Mike et Jericho se tenaient côte à côte (Photo: AEW Dynamite)

«Iron» Mike Tyson avait l’air d’être en pleine forme alors qu’il rejoignait l’Inner Circle sur AEW Dynamite.

La légende de la boxe avait déjà été annoncée pour le spectacle de mercredi soir et il a fini par s’aligner avec Chris Jericho – avec qui il avait eu des problèmes lors de sa précédente apparition à la All Elite Wrestling – après avoir éliminé The Pinnacle.

La faction de MJF l’emmenait à l’Inner Circle alors que les deux groupes en venaient à nouveau aux coups, avant que le Baddest Man on the Planet ne prenne d’assaut le ring, ôte sa chemise et ne bat le pauvre Shawn Spears.

Après l’avoir bercé avec les mains droite et gauche, Tyson a été rejoint par le reste du groupe de frères de Jericho, dont Sammy Guevara, Jake Hagar, Santana et Ortiz.

Jericho – qui apparaîtra dans la série WWE Network The Broken Skull Sessions ce week-end pour être interviewé par ‘Stone Cold’ Steve Austin – pourrait être vu en train de remercier ‘Iron’ Mike pour son aide.

Il reste à voir si Tyson sera à long terme maintenant, ou même à court terme pour plus que cette apparence.

Pendant ce temps, CM Punk a pesé sur la prochaine interview réseau de Jericho et a insisté sur le fait que l’annonce montre que le patron de la WWE, Vince McMahon, n’a pas peur de l’AEW.

Interrogé sur le déménagement, CM Punk a déclaré à TMZ: « Honnêtement, ma principale réaction et opinion à ce sujet est que je pense que cela montre que Vince McMahon n’a pas du tout peur d’AEW, car s’il l’était, il ne permettrait pas que cela se produise. ‘

Punk – qui a ses propres problèmes avec la société, malgré les fans qui réclament un retour – a prédit une « interview de bien-être » qui n’ignore pas la course actuelle de Jericho à AEW, mais aussi une qui ne plongera pas dans « le difficile. des questions’.

Il a expliqué: « On a l’impression que ça va être des questions de softball. Je ne sais pas s’ils vont poser à Jéricho toutes les questions difficiles – et je ne pense pas non plus qu’ils devraient peut-être …

«Ce sera probablement juste comme une interview de bien-être. Ils parleront du passé de Jericho à la WWE, je suis sûr qu’ils mentionneront AEW, mais ils n’entreront pas dans les questions difficiles qui, je pense, intéresseraient beaucoup de gens.

Punk a également noté comment AEW bénéficierait de l’interview avec la société pour obtenir de la publicité sur le réseau WWE – et Peacock aux États-Unis.

Il a ajouté: « Chaque fois que quelqu’un parle de vous, c’est bien. Il y aura des gens qui ne connaissent pas l’existence d’AEW qui le regarderont et diront « Oh wow cool, je ne savais pas ça, je pensais juste que Jericho était à la retraite. »

« Mais il y a aussi quelque chose à dire sur le fait de garder vos gars spéciaux et le seul endroit où vous pouvez voir la superstar est dans mon émission de télévision.

« C’est une nouvelle ère et je pense que les deux entreprises ont besoin de tous les globes oculaires qu’elles peuvent obtenir pour le moment, alors bravo à toutes les personnes impliquées. »

