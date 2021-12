Mike Tyson était tellement dévoué à regarder le dessin animé Tom et Jerry qu’il essayait délibérément de faire sauter cinq hommes du ring en moins d’une heure.

Le plus jeune champion poids lourd de l’histoire de la boxe était un phénomène à l’apogée de ses pouvoirs, le mélange parfait de puissance, de rythme, de technique et d’agressivité impitoyable.

Tyson était si féroce et son amour pour Tom et Jerry signifiait qu’il n’épargnait pas ses partenaires

Bien qu’il ne mesurât que 5 pieds 10 pouces, Tyson a traversé les plus gros, les plus méchants et les meilleurs combattants du monde avec son style vicieux « peek-a-boo » qui a fait des ravages.

Pourtant, il s’avère qu’Iron Make n’a pas seulement réservé ces crochets explosifs et ces attaques corporelles pour la nuit de combat, au lieu de se décharger sur des partenaires d’entraînement juste pour qu’il puisse rentrer chez lui pour son émission de télévision préférée.

L’ancien partenaire d’entraînement, confident et garde du corps Rudy Gonzalez a révélé que Tyson était une véritable force de la nature à l’intérieur du ring et une bête complètement différente à l’extérieur.

Gonzalez a déclaré au Sun: «Lorsque nous nous sommes entraînés à Vegas, ses séances de sparring avaient lieu de 12h à 17h.

« Iron Mike » éliminerait des hommes beaucoup plus gros en seulement une heure

« Il serait le gars le plus gentil avant de demander aux partenaires d’entraînement : ‘Comment allez-vous aujourd’hui, comment va la famille ?’

« Ensuite, il éliminait simplement cinq gars, donc en une heure, il ne restait plus personne.

«Je l’ai vu frapper le sac lourd si fort qu’il s’est cassé plusieurs fois des chaînes et les autres boxeurs s’en allaient simplement en disant:« Nous ne sommes pas f ****** avec vous aujourd’hui. Peu m’importe combien d’argent vous me payez.

« Quiconque se sentait prêt à l’affronter, il les frappait et ils craquaient. Peu de temps après, ils feraient leurs valises.

Les adorables personnages de dessins animés ont inspiré les habitudes de combat vicieuses de Tyson

« Alors un jour, j’ai demandé : « Boss, je suis confus, n’est-ce pas pour travailler sur des techniques ? »

« Il a répondu : ‘Si je continue comme ça, les dessins animés de Tom et Jerry vont nous manquer.' »

