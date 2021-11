Mike Tyson « aime » l’idée d’entraîner Anthony Joshua pour le match revanche d’Oleksandr Usyk

Joshua a rendu visite à des entraîneurs basés aux États-Unis ces dernières semaines (Photo: .)

Eddie Hearn a salué en plaisantant la perspective de la légende des poids lourds Mike Tyson entraînant Anthony Joshua.

Hearn et Tyson étaient parmi les participants alors que Saul ‘Canelo’ Alvarez a battu Caleb Plant pour devenir le champion incontesté des super-moyens au MGM Grand de Las Vegas samedi.

Dans une séquence vidéo partagée par ESNEWS, le chef de Matchroom salue l’ancien champion des poids lourds.

Le journaliste de boxe Elie Seckbach est alors entendu demander: « Mike, tu sais ce que je lui ai dit [Hearn] hier?

« J’ai dit que vous devriez entraîner Joshua et il a accepté, il a aimé l’idée. »

Joshua a été surclassé par Usyk en septembre (Photo: .)

Hearn a répondu: «Bien sûr. Il est passé par là, il l’a vu, il a tout fait !

Tyson a ensuite ri et applaudi en réponse, Hearn plaisantant: « Pas de sparring cependant! »

Dans les semaines qui ont suivi sa défaite pour le titre mondial contre Oleksandr Usyk, Joshua a passé du temps aux États-Unis, rencontrant un certain nombre des entraîneurs les plus respectés du jeu.

L’ancien champion a passé avec Eddy Reynoso, Ronnie Shields, Virgil Hunter et Robert Garcia et bien que Hearn dise qu’aucune décision finale n’a encore été prise, il pense que Joshua bénéficiera du déplacement de son prochain camp de combat hors du Royaume-Uni.

« J’ai participé à la plupart des réunions ici [in the USA]’, a déclaré Hearn à Boxing News.

«Ce n’étaient pas des interviews, ils regardaient juste, regardaient autour d’eux, apprenaient, parlaient à de grands esprits. Je pense que c’était plutôt bien pour lui, je pense que le changement de décor lui fera du bien pour être honnête avec vous.

‘Il est à Sheffield depuis [11] années. Le problème là-dedans, c’est qu’il est dieu. Et quand tu seras Dieu vas-tu travailler comme un chien ? C’est parfois ce dont vous avez besoin. Il travaille incroyablement dur, mais tout le monde le regarde et se dit : « Tu es Dieu. »

‘Tu viens ici [to an American gym], c’est tellement différent. C’est épuisant pour lui au Royaume-Uni. Je pense que ça le rafraîchirait vraiment ici et je pense que c’est là qu’il devrait camper.



