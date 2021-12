Mike Tyson contre Tyson Fury ? Bob Arum explique pourquoi le match mythique des poids lourds n’est «pas de compétition» et révèle que George Foreman a fait son retour pour combattre «Iron Mike»

Bob Arum pense qu’il n’y a « pas de compétition » entre Tyson Fury et même un premier Mike Tyson, le légendaire promoteur soutenant « The Gypsy King ».

Le chef de Top Rank a recruté Fury après son incroyable retour sur le ring contre Deontay Wilder en décembre 2018, l’aidant à atteindre de nouveaux niveaux de superstar aux États-Unis.

Frank Micelotta/FOX

‘The Gypsy King’ est l’un des plus grands noms de la boxe en ce moment

En plus d’un charisme incroyable et de tons étonnamment doux, le Britannique est également l’un des boxeurs les plus qualifiés de la division des poids lourds et a emballé un poids sérieux pour maintenant emballer un coup de poing.

Après avoir parcouru la distance avec Wilder lors de leur premier combat, Fury a arrêté catégoriquement le «Bronze Bomber» lors de leurs deuxième et troisième réunions pour montrer sa nouvelle brutalité à mélanger avec la beauté pugiliste.

Le joueur de 33 ans a été nommé éponyme d’après le plus jeune champion poids lourd de l’histoire, qui a traversé la division avec une combinaison vicieuse de puissance, de vitesse et d’athlétisme jamais vue auparavant.

Pourtant, malgré l’aura entourant ‘Iron Mike’, Arum pense que la différence de hauteur aurait joué un rôle énorme et c’est pourquoi George Foreman était désespéré de combattre Tyson lorsqu’il a fait revenir son anneau.

‘Prime’ Tyson reste l’un des poids lourds les plus vicieux et brutaux jamais vus

« Il a été nommé d’après un célèbre poids lourd de Mike Tyson. » Arum a déclaré à talkSPORT. «Vous savez que les fans de combat adorent jouer des matchs mythiques… si nous avons déjà vu un pic Tyson Fury contre un pic Mike Tyson, comment ce combat se déroule-t-il?

« Eh bien, il n’y a pas de concours. Tyson Fury le battrait, il est bien trop gros pour lui. Que va faire Mike Tyson, sauter et frapper Tyson Fury ?

« Les poids lourds sont maintenant si grands et agiles, ce qu’ils n’étaient pas auparavant, que des poids lourds plus petits comme Mike Tyson ne seraient pas compétitifs avec lui.

« J’ai toujours pensé que si Mike Tyson montait sur le ring avec George Foreman, qui était plus grand, mais pas aussi grand que Tyson Fury, ce Foreman frapperait simplement Tyson et l’assommerait.

Foreman est revenu sur le ring et est devenu champion des poids lourds à l’âge de 45 ans

« Et c’est ce que pensait George ! Il a toujours été après moi – c’est à ce moment-là qu’il est revenu, après 10 ans d’absence [in 1987] – se battre avec Mike Tyson. Et je pensais que ce serait un combat facile pour Foreman.

Malgré les commentaires d’Arum, le plus vieux champion des poids lourds de l’histoire a insisté sur le fait qu’il « ne voulait pas faire partie de Mike Tyson » et l’a décrit à ESPN comme un « cauchemar sur le ring ».