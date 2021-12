Mike Tyson craignait d’avoir tué Mitch Green lorsque le champion des poids lourds a été poussé dans un combat de rue alors qu’il achetait une veste à 850 $ lors d’un voyage de shopping à New York tard dans la nuit

Mike Tyson est entré dans le combat de rue le plus tristement célèbre de sa vie en 1988, une bagarre brutale qui a laissé le champion du monde incontesté des poids lourds avec une main cassée mais craignant également d’avoir tué son rival acharné: Mitch ‘Blood’ Green dans le processus.

Vainqueur et chef de gang, Green avait en fait été un adversaire sur le ring pour Tyson lors de son ascension au sommet. Il a duré les 10 rounds complets avec Tyson en 1986 au Madison Square Garden, six mois avant que « Iron Mike » ne devienne le plus jeune homme à remporter un titre mondial des poids lourds en terrorisant Trevor Berbick. Le vert, beaucoup plus grand, a entendu la cloche finale en serrant et en tenant le Tyson de 5 pieds 11 pouces contre lui. Mais leur revanche dans les rues de Harlem à 4 heures du matin était une affaire courte et sauvage.

Tyson a affronté et battu Green à New York en mai 1986 – six mois avant de devenir le plus jeune champion poids lourd de l’histoire

La victoire a laissé Green chancelant et il était déterminé à se venger

Green était déjà furieux contre Tyson, ayant affirmé que le promoteur Don King l’avait sous-payé et souhaitant un deuxième combat lucratif qu’il était peu probable qu’il obtienne – dans les cordes, de toute façon. Mais Green avait une motivation secondaire pour affronter Tyson en août 88 : il faisait partie d’un gang notoire de New York et pensait que Tyson entrer dans son territoire, aux premières heures du matin, était une liberté qu’il ne pouvait pas accepter sans perdre la face.

Tyson était à Harlem pour visiter un magasin de vêtements appelé Dapper Dan’s pour récupérer une veste en cuir blanche à 850 $ avec « Don’t Believe the Hype » – le titre d’un morceau de Public Enemy – arborant le dos. À ce stade, Green, qui avait été informé de la présence de Tyson, a fait irruption dans le magasin torse nu et a craché des insultes sur son ennemi juré.

Tyson était sorti en boîte de nuit et avait bu auparavant. Néanmoins, il affirme dans son autobiographie, Undisputed Truth, qu’il essayait à l’époque de jouer le rôle d’un champion corporatif et favorable à l’approbation. Alors Tyson a répondu : « Maintenant, Mitch, vous devez réfléchir à ce que vous faites. Je ne pense pas que cette démarche à long terme soit avantageuse pour votre santé. Tu te souviens que je t’ai déjà vaincu quand nous nous sommes rencontrés sur le ring. Vous devez vous diriger immédiatement vers la sortie la plus proche.

Quelle que soit la probabilité que vous pensiez qu’un Tyson ivre de 22 ans a prononcé ce discours dans les rues méchantes à 4 heures du matin, ce qui a suivi était indéniablement un passage à tabac violent. Tyson prétend que cela a commencé lorsque Green a déchiré la poche de sa chemise, le forçant à riposter. La version de Green est que Tyson a retourné ses bagues (afin de ne pas les endommager) puis l’a frappé. Mais Tyson a sans aucun doute décroché le premier coup de poing – et plusieurs autres ont suivi.

La boutique de Dapper Dan a été le théâtre de l’affrontement improbable des poids lourds, tandis qu’une scène dans Rocky V était remarquablement similaire

« J’étais ivre et je n’ai pas réalisé qu’il était bourré de poussière d’ange [PCP] donc il n’allait pas me riposter », se souvient Tyson. «Je lançais des coups de poing et craquais ce gars et il se tortillait et vacillait d’un côté à l’autre comme s’il allait tomber, mais il n’est pas tombé. Alors j’ai fait un coup de pied circulaire de Bruce Lee ‘Enter the Dragon’ sur son cul et il est tombé.

Cependant, alors que Tyson et son chauffeur se dirigeaient vers leur voiture, un vert ressemblant à un zombie apparaît « comme Jason du » vendredi 13 « et me donne un coup de pied dans les couilles ». Tyson a de nouveau mis Green à terre, mais lorsqu’il a tenté de s’échapper dans sa Rolls-Royce, son chauffeur a dit au champion qu’il ne pouvait pas bouger car Green était sous les roues. ‘Blood’ s’est levé une fois de plus et a arraché l’un des rétroviseurs extérieurs de la voiture, mettant encore plus Tyson en colère. Cette fois, Tyson est sorti de sa limousine et a décroché « mon coup de poing signature, l’uppercut droit. Boom! Mitch s’est envolé dans les airs et est tombé comme une poupée de chiffon, juste sur sa tête.

Tyson était terrifié après avoir tué Green. Cependant, au moment où la police est arrivée à 5 heures du matin, ils ont trouvé Green vivant mais avec des ecchymoses au visage, un œil gauche enflé et une vilaine coupure sur l’arête du nez. Tyson n’a pas échappé au chaos sans blessure : une fracture capillaire de sa main droite a signifié que sa prochaine défense de titre contre le Britannique Frank Bruno a été reportée et a finalement eu lieu l’année suivante.

Tyson est devenu le champion du monde des poids lourds en unifiant toutes les ceintures contre Michael Spinks en juin 1988

La bagarre de rue a également alimenté les informations selon lesquelles Tyson, qui, deux mois plus tôt, avait produit la performance de sa carrière en arrêtant le champion du monde des deux poids Michael Spinks en seulement 91 secondes, était hors de contrôle hors du ring de boxe.

La confrontation ne serait pas la dernière fois que le couple se croiserait. Quelques jours seulement après l’incident, Tyson n’en croyait pas ses yeux quand, lors d’un rendez-vous à New York, il a aperçu Green passer devant lui sur un vélo à 10 vitesses. « Cela ne peut pas être Mitch Green parce que je sais que le motherf ***** est un zombie et il ne sort pas pendant la journée », a évalué Tyson. Mais il avait tort et une confrontation verbale s’ensuivit jusqu’à ce que le rendez-vous de Tyson refroidisse les choses.

Green tentera plus tard de se venger devant les tribunaux, poursuivant Tyson pour 25 millions de dollars en 1997, neuf ans après le duel devant Dapper Dan’s. Cependant, « Blood » n’a finalement reçu que 45 000 $ au tribunal, ce qui n’était même pas suffisant pour couvrir ses frais juridiques. Néanmoins, Green aurait quitté le palais de justice en criant: « Je suis le gagnant, je l’ai fouetté. »

Green n’a certainement jamais fouetté Tyson sur le ring ou dans les rues. Mais en le frustrant pendant 10 rounds lors de la première apparition de Kid Dynamite au MSG, puis en retardant la défense de son titre contre Bruno, Green a définitivement laissé sa marque dans la carrière de Tyson – et s’est assuré que leurs noms sont à jamais liés dans une note de bas de page folle dans l’histoire de la boxe des poids lourds.