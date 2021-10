Mike Tyson dévoile une statue de bronze géante de lui-même à Las Vegas avec un tatouage tribal et fait honte à Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah

Mike Tyson a été honoré d’une statue de lui-même devant la pizzeria Mulberry’s au Resorts World à Las Vegas après une brillante carrière sur le ring.

Tyson a succédé à Muhammad Ali en tant que plus jeune champion poids lourd de l’histoire, éliminant Trevor Berbick en 1986 à l’âge de 20 ans à Sin City même.

La statue en fonte de Tyson a été dévoilée à l’extérieur d’une pizzeria à Las Vegas

‘Iron Mike’ s’est battu jusqu’en 2005 avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle, puis de revenir sur le ring en 2020 pour un combat d’exhibition contre Roy Jones Jr.

S’exprimant lors de la cérémonie élaborée, l’homme de 55 ans a remercié le restaurateur Richie Palmer pour le grand geste.

Il a déclaré: « Eh bien, vous savez, je viens de New York et la légendaire Mulberry Pizzeria est là-bas et j’ai vécu à Beverly Hills et c’était légendaire là-bas.

« J’habitais à deux pas de là. j’étais ici dans [Las] Vegas et lui [Richie Palmer] m’a fait l’honneur de la statue et je suis vraiment touché et merci, Richie.

.

Tyson est l’un des combattants les plus dévastateurs de tous les temps et a été champion du monde des poids lourds à l’âge de 20 ans seulement.

«Je connais Richie depuis mon adolescence à New York et nous avons toujours été proches et je suis un peu dépassé. Je suis assez humilié en ce moment.

C’est aussi une assez bonne ressemblance, mettant en valeur le célèbre tatouage tribal qui orne son visage – mais d’autres sportifs n’ont pas été aussi chanceux lorsqu’ils ont été honorés de la même manière.

Cristiano Ronaldo a été immortalisé à Aeroporto da Madeira avec un buste de lui-même, bien que les fans se soient moqués de lui pour ne pas vraiment ressembler à l’attaquant de Manchester United.

Et l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a également fait réaliser une statue défavorable de lui-même à Charm-el-Cheikh.

Ronaldo a plutôt bien réagi au design original

Bien que Tyson ne prévoie pas de revenir lui-même de sitôt sur le ring, son ancien entraîneur Ronnie Shields pourrait potentiellement entraîner Anthony Joshua.

Joshua a rencontré Virgil Hunter, Eddy Reynoso et Shields aux États-Unis depuis sa défaite contre Oleksandr Usyk en septembre alors qu’il cherche à imposer un nouveau style avant le match revanche en 2022.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.