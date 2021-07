Mike Tyson dit que Gervonta Davis est le « plus grand combattant du moment » qui frappe PLUS DUR que Deontay Wilder

Mike Tyson a qualifié Gervonta Davis de “plus grand combattant du moment” alors que le joueur de 26 ans continue de montrer sa puissance de frappe dévastatrice.

Surnommé à juste titre “Tank”, le joueur de 26 ans originaire de Baltimore a ajouté une version du titre mondial des super-légers WBA à sa collection en arrêtant le mois dernier Mario Barrios, beaucoup plus grand et plus grand.

Amanda Westcott/SHOWTIME

Davis frappe incroyablement fort et est le combattant préféré de Tyson en ce moment

Bien qu’il soit potentiellement à terre, Davis s’est rallié pour renverser Barrios à deux reprises au huitième tour en Géorgie, avant d’obtenir l’arrêt au onzième tour.

Il est officiellement reconnu comme le champion WBA des poids super-plume et des poids légers et continue d’accumuler des KO impressionnants chaque fois qu’il monte sur le ring.

Avec 25 victoires et 24 arrêts, la superstar invaincue est sans aucun doute l’une des stars les plus excitantes du sport et Tyson est certainement d’accord.

« Iron Mike » a salué le vicieux power puncher comme « le plus grand combattant du moment » et a qualifié le cogneur de 5 pieds 5 pouces de « meilleur chien » en ce moment en boxe.

Davis a gagné des comparaisons avec Tyson pour sa puissance explosive, même dans une catégorie de poids inférieure

Floyd Mayweather a pris le jeune sous son aile et il se bat exclusivement sous la bannière « Mayweather Promotions » – offrant des KO pour le plaisir sous le regard de son illustre mentor.

Le PDG de Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe, insiste sur le fait que leur homme est le «combattant le plus excitant de la boxe» compte tenu de son style explosif et de son caractère parfois abrasif en dehors du ring.

Ne me dis pas que Tank n’est pas le combattant le plus excitant de la boxe💪🏾💪🏾💪🏾 – Leonard Ellerbe (@Lellerbe) 4 juillet 2021

Il serait difficile de suggérer le contraire étant donné qu’en 2019, Davis a enregistré un score plus élevé que le frappeur lourd Deontay Wilder sur une machine à poinçonner.

Âgé de seulement 24 ans et pesant au moins six pierres de moins que « The Bronze Bomber », Davis a décroché un score de 939 avec sa première tentative sur la machine – plus dur que le 927 de Wilder.