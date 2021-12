Mike Tyson dit que le tennis « a changé ma vie », Novak Djokovic est son joueur préféré, il a appris à Serena Williams comment boxer et sa fille Milan veut être professionnelle et a la mentalité d’Iron Mike

Mike Tyson était l’homme le plus redouté au monde à son apogée dans le bague, mais ses dernières années ne pourraient pas être plus différentes.

Sa transformation de régime végétalien a été bien documentée et il a également développé un amour du tennis.

.

Mike Tyson a révélé son amour du tennis au fil des ans

.

La fille de Tyson, Milan, est une joueuse de tennis passionnée

La brutalité de la boxe est aux antipodes de la subtilité et de la finesse du tennis, mais Tyson est un fervent adepte de ce sport.

Il a régulièrement assisté à des matchs à l’US Open et à Indian Wells au fil des ans, assis au premier rang et encourageant ses joueurs préférés.

L’une des principales raisons pour lesquelles il a développé son amour du jeu est sa fille, Milan.

Le joueur de 12 ans est une star du tennis en herbe et s’est même entraîné avec l’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou.

Dans un podcast avec l’entraîneur de tennis, Mouratoglou a déclaré: « L’un de vos enfants, Milan, joue et c’est une bonne joueuse de tennis. Elle est talentueuse et très motivée pour devenir une professionnelle.

.

Tyson à Roland-Garros en 2018

Tyson a admis que le tennis avait « changé sa vie ». Il a déclaré : « Cela a élargi mes horizons et je suis reconnaissant d’être impliqué et de rencontrer tout le monde. Cela a changé notre vie.

« Toute notre vie a changé avec le tennis. Je pensais que nous allions bien et tout, et tout ce que nous faisions gagnait de l’argent, mais ce n’est pas plus grand que ma fille qui joue au tennis.

« Elle est plus grande que tout dans notre vie maintenant.

«Je la vois se transcender en quelque chose qu’elle n’aurait jamais eu auparavant si elle ne s’était pas impliquée dans le tennis.

« Elle a confiance. A 11/12 ans, elle a confiance en elle.

Tyson a également expliqué que sa fille a également la même mentalité qui a fait de lui le champion du monde des poids lourds.

.

Tyson était le boxeur le plus redouté de sa génération

Djokovic est la star du tennis préférée de Tyson

Il a ajouté: «Elle est disciplinée par elle-même. Elle se lève, prépare ses repas, prend une douche et va à la salle de sport tous les jours à 7 ou 8 heures du matin.

« Elle y reste jusqu’à 16 heures. Elle est très assidue et elle veut le faire.

« Je suis très fier d’avoir quelqu’un dans ma famille qui comprend que parfois les choses ne vont pas dans votre sens.

« C’est la raison d’être de la vie, parfois les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez et vous gérez vos situations et vos malheurs. »

Tyson est un grand fan de Serena Williams et lui a même montré une chose ou deux sur la façon de lancer un coup de poing.

Sur son compte Instagram, il a posté une vidéo de Williams frappant le sac et ressemblant à un pro. Tyson a écrit que Williams « a un certain pouvoir ».

Tyson a également ajouté une photo avec la légende « Je ne veux pas monter sur le ring avec ce GOAT @Serena Williams, beaucoup d’amour et de respect. »

Serena Williams s’entraînant avec Mike Tyson Légendes. (via @MikeTyson) pic.twitter.com/7jmPuKWWF4 – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 19 décembre 2019

Iron Mike a même pesé dans le plus grand débat de tous les temps et suit clairement le sport de près.

Dans une interview l’année dernière, Tyson a déclaré : « Novak Djokovic est mon préféré en ce moment. S’il va bien, j’aime vraiment le regarder.

«Il est mon préféré parce que la façon dont il est revenu de blessure et a battu des gars comme Nadal et Federer est incroyable. C’est un vrai combattant.