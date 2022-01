Mike Tyson était le « plus méchant homme de la planète », mais s’est battu pour des pigeons, a suivi un régime végétalien, possède un ranch de mauvaises herbes de 40 acres et aime le tennis

Mike Tyson était connu comme « l’homme le plus méchant de la planète » à son apogée, et il est toujours assez effrayant.

Le joueur de 55 ans a fait un retour sur le ring en 2020 lors d’un affrontement avec Roy Jones Jr et publie régulièrement des vidéos d’entraînement montrant que ses mains rapides et sa puissance n’ont pas disparu.

.

Tyson est devenu le plus jeune champion poids lourd de l’histoire à 20 ans

Tyson a régné en maître sur la division des poids lourds, tandis que de nombreux aspects de sa vie troublée sont bien documentés – y compris sa condamnation pour viol en 1992.

Le combattant né à Brooklyn a bien plus que ses exploits sur le ring et a beaucoup de passe-temps et d’habitudes colorés et inhabituels.

Ici, talkSPORT.com examine certaines choses que vous ne savez peut-être pas sur le boxeur légendaire.

colombophile

L’amour de Tyson pour les pigeons remonte à son enfance dans les rues de Brooklyn et ils lui ont causé son tout premier combat.

Un enfant a volé un de ses pigeons et lui a arraché la tête, alors un Tyson de 10 ans a décidé de le combattre.

« Il a arraché la tête de l’oiseau, m’a frappé avec l’oiseau, m’a jeté du sang, m’a giflé », a déclaré Tyson dans une interview.

Tyson est obsédé par les pigeons depuis qu’il est enfant

« Alors mon ami a dit ‘Mike, combat-le. N’ayez pas peur, combattez-le. … Je viens de me battre, ce n’est pas comme si j’étais sensationnel. J’étais juste en train de m’enfuir, et je suppose que je l’ai touché plus qu’il ne m’a touché, alors j’ai gagné, je suppose.

Les oiseaux ont été constants pour Tyson tout au long de sa vie et lui ont causé beaucoup de drame.

Un jour, il a donné une main droite « titanesque » à un éboueur après avoir jeté son pigeon préféré, qui était mort.

Tyson a également rompu avec une petite amie qui a cuisiné et mangé un de ses pigeons.

La légende des poids lourds a également noué une amitié improbable avec un colombophile basé à Walsall appelé Horace Potts et l’a rencontré en Angleterre.

Il aurait encore plus de 1 000 oiseaux et a été un grand amour pour lui tout au long de sa vie.

Régime végétalien

Tyson s’est régalé d’un régime de steak, d’alcool et de drogues après avoir terminé sa carrière de combattant, et cela a vu son poids gonfler jusqu’à 27 pierres.

En 2010, il a décidé de passer à un régime à base de plantes et l’a aidé à perdre beaucoup de poids et il prétend également que cela a aidé à soulager certains de ses problèmes de santé.

Après avoir été végétalien pendant une décennie, il a décidé de revenir à la viande alors qu’il se préparait pour son retour sur le ring en 2020.

Amanda Westcott/SHOWTIME

Tyson a reconnu que son régime végétalien l’avait aidé à changer de vie

Tyson a déclaré au commentateur de l’UFC Joe Rogan sur son podcast : « J’ai arrêté à cause de l’entraînement et à cause de ce à quoi je voulais que mon corps ressemble et de la force que je voulais poser.

« Je ne mange que du wapiti et du bison – des trucs sauvages – et je commence à me sentir en forme.

« J’ai réalisé que les choses qui sont bonnes pour les autres – comme le chou frisé, les légumes et les myrtilles – sont pour moi vraiment toxiques. »

Ranch de mauvaises herbes

Au cours des dernières années de sa retraite, « Iron Mike » a lancé sa propre société de cannabis Tyson Holistic Holdings et Tyson Ranch.

L’ancien champion incontesté des poids lourds a lutté pendant des années contre la toxicomanie, y compris la cocaïne, mais a déclaré qu’il trouvait du réconfort dans la marijuana.

Tyson Ranch – Instagram

Tyson envisage de construire son propre centre de désherbage

Tyson Ranch – Instagram

Tyson a précédemment admis avoir fumé environ 40 000 $ de marijuana par mois

OFFRE DU JOUR

WILLIAM HILL a un grand pari 10 £ Obtenez une offre de 50 £ pour tous les nouveaux clients

RÉCLAMER ICI

+18. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant le code promotionnel Y50 uniquement, mise min 10 £/10 €, cotes min 1/2, paris gratuits payés comme 5 x 10 £/10 €, paris gratuits crédités après le règlement du premier pari qualificatif, les paris gratuits expireront 30 jours une fois le pari qualificatif placé, les restrictions relatives au mode de paiement/au joueur/au pays s’appliquent. begambleaware.org

En 2020, il a révélé qu’il fumait environ 33 000 £ par mois, mais cela s’est maintenant arrêté.

Tyson possède un ranch de mauvaises herbes de 40 acres en Californie, qui lui rapporterait environ 500 000 £ par mois.

Il construisait également un complexe de vacances sur le thème des mauvaises herbes de 418 acres qu’il espérait rivaliser avec le festival de musique de Coachella.

Fan de tennis

Tyson a découvert un amour pour le tennis plus tard dans sa vie et a régulièrement assisté à des matchs à l’US Open et à Indian Wells au fil des ans, assis au premier rang et encourageant ses joueurs préférés.

L’une des principales raisons pour lesquelles il a développé son amour du jeu est sa fille, Milan.

Le joueur de 12 ans est une star du tennis en herbe et s’est même entraîné avec l’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou.

Dans un podcast avec l’entraîneur de tennis, Mouratoglou a déclaré: « L’un de vos enfants, Milan, joue et c’est une bonne joueuse de tennis. Elle est talentueuse et très motivée pour devenir une professionnelle.

Djokovic est la star du tennis préférée de Tyson et il assiste régulièrement à l’US Open

Tyson a admis que le tennis avait « changé sa vie ». Il a déclaré : « Cela a élargi mes horizons et je suis reconnaissant d’être impliqué et de rencontrer tout le monde. Cela a changé notre vie.

« Toute notre vie a changé avec le tennis. Je pensais que nous allions bien et tout, et tout ce que nous faisions gagnait de l’argent, mais ce n’est pas plus grand que ma fille qui joue au tennis.

« Elle est plus grande que tout dans notre vie maintenant.

«Je la vois se transcender en quelque chose qu’elle n’aurait jamais eu auparavant si elle ne s’était pas impliquée dans le tennis.

« Elle a confiance. A 11/12 ans, elle a confiance en elle.