Mike Tyson explique la légende de Sugar Ray Robinson

Mike Tyson a toujours rendu hommage aux légendes de la boxe, ayant étudié l’histoire des plus grands combattants du sport dans sa jeunesse.

Lorsqu’il est allé vivre avec son mentor Cus D’Amato à l’adolescence, Tyson a accédé à la bibliothèque d’anciens combats de l’entraîneur et a découvert les brillants champions du passé.

Tyson a idolâtré Ali dès son plus jeune âge

Bien sûr, Muhammad Ali était l’idole de Tyson lorsqu’il a rencontré l’icône des poids lourds pendant son séjour dans un centre de détention pour mineurs de New York.

On a montré aux enfants un film sur Ali pour les inspirer, seulement pour qu’il entre ensuite et se présente comme un invité spécial inspirant.

Tyson et Ali deviendront plus tard amis lorsque « Iron Mike » a repris l’ancienne position de « The Greatest » en tant que champion des poids lourds.

Mais l’homme qu’Ali lui-même a nommé le meilleur combattant de tous les temps est Sugar Ray Robinson.

Sugar Ray Robinson reste une icône de la boxe 32 ans après sa mort

Robinson a régné en tant que champion poids welter et poids moyen pendant diverses périodes entre 1946 et 1960.

Sa belle capacité de boxe est encore mondialement connue à ce jour.

Ali a dit : « Cet homme était magnifique. Le timing, la vitesse, les réflexes, le rythme, son corps, tout était beau.

« Je dirais que je suis le plus grand poids lourd de tous les temps, mais livre pour livre, je dis toujours que Sugar Ray Robinson était le plus grand de tous les temps. »

Les compétences de Robinson étaient uniques pour son époque

Essayant de mettre l’éclat de Robinson dans son contexte, Tyson a expliqué lors d’une conversation avec Dame Lillard sur le podcast Hotboxin’ : « Avez-vous déjà regardé Sugar Ray Robinson ? N’était-il pas incroyable ?

«Écoutez bien, Sugar Ray Robinson a eu 40 combats, il est allé 40-0. Et puis il perd un combat.

«Après avoir perdu ce combat, il est resté 80 combats sans défaite. Le record était comme [128-1]. «

Robinson a terminé sa carrière avec un total de 200 combats.