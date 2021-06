Mike Tyson, Jake Paul, Canelo, Dana White et plus de combat d’exposition en avant-première

Dimanche, le grand Floyd Mayweather va affronter Logan Paul.

Le légendaire combattant 50-0 affrontera le boxeur professionnel devenu YouTuber (0-1) dans un combat d’exhibition de huit rounds sans juges, mais les KO seront autorisés.

Mayweather et Paul se rencontrent le 6 juin

Il y a une différence de taille d’environ cinq pouces et une différence de poids d’environ 30 livres en faveur de Paul le soir du combat. Paul, 26 ans, a également 18 ans de moins que Mayweather.

Alors, comment les grands et les bons sports de combat voient-ils le combat se dérouler ?

Mike Tyson – ancien champion poids lourd incontesté

“Floyd va battre son f ****** a **. Mais ça va être bon. Ça va être bien, il va se battre quand même !

L’ancien champion des poids lourds Tyson ne voit pas un moyen pour Paul de battre Mayweather

Dana White – présidente de l’UFC

« Écoute, je comprends [Logan and Jake Paul] veulent gagner de l’argent et ils font ce qu’ils ont à faire et ils disent ce qu’ils ont à dire pour essayer d’entrer là-dedans et de gagner de l’argent.

«Ça va être un cri à sens unique et ridicule, ça ne va même pas être drôle. Ça va être mauvais.

« Si Floyd Mayweather se présente vraiment et entre et se bat contre ce gamin, ce sera un cri ** que personne n’a jamais vu auparavant.

Dana White – Instagram

White croit que Maywweather gagne

« Logan va découvrir quelle est la vitesse. La vitesse est la puissance. Et quand vous êtes frappé avec des conneries que vous ne voyez pas venir et quand un gars comme Floyd Mayweather commence à vous en mettre, ça ne va même pas être un combat.

«Ça va être ridicule. Ça va être le pire caca** que vous ayez jamais vu. Prenez la différence de taille et toutes les autres choses, ça va ressembler à ce qu’un homme adulte pourrait faire à son enfant.

Jake Paul – frère de Logan

“C’est intéressant. Je ne vais pas m’asseoir ici et être comme un oui pour mon frère. Tout comme je voudrais qu’il me dise la vérité si je faisais quelque chose de mal ou si j’allais faire une erreur.

« À mon avis, il n’y a pas de chemin pour que Logan gagne le combat. Est-ce que je pense qu’il sera plus performant que prévu ? Oui. Est-ce que je pense que ce sera un combat? Oui. Est-ce que je pense qu’il sort vainqueur ? Non.

Jake et Logan Paul ont bouleversé beaucoup dans le jeu de combat en appelant des noms établis pour les combats

“La preuve est dans le pudding. Floyd a affronté les meilleurs au monde 50 fois et tout le monde a eu la chance de lancer ce gros coup qui allait l’assommer et 50 personnes n’ont pas pu le décrocher, alors pourquoi maintenant ?

«J’espère qu’il peut être le bon, mais par la science de la boxe, c’est juste difficile. Floyd est si rapide et sournois et c’est un boxeur défensif, donc ça va être très difficile pour Logan.

Carl Froch – ancien champion des super-moyens

« Mayweather devrait être bien trop bon pour lui, mais c’est excitant et cela vous intéresse, car Logan Paul est si grand, Mayweather est à la retraite depuis si longtemps, et vous pensez, ‘Oh et si Mayweather ruine tout son héritage en perdant à un YouTuber ?’ C’est l’appel.

«Je ne veux pas dire qu’il a une chance, mais il a une chance Logan Paul, parce qu’il a l’air de bien se mettre en forme. Il a eu quelques combats et il est si gros.

« Mayweather pourrait finir par tourner en dérision toute sa carrière. S’il se fait prendre et se faire abattre, ce sera embarrassant. S’il perd, il pourrait aussi bien obtenir un aller simple pour l’Australie.

Froch pense que Paul a des avantages intéressants

Ben Askren – ancien champion du monde de MMA

« Logan, ça ne va pas très bien se passer pour toi. [Mayweather] est le meilleur au monde. Floyd a porté Conor [McGregor] pendant neuf rounds, je suis sûr qu’il va porter Logan pour quelques-uns.

«Qui a eu une chance de puncheurs contre Floyd? Il s’est battu combien de fois… nommez quelqu’un.

Jake Paul a éliminé Askren en un seul round à la Mercedes-Benz Arena

Saul ‘Canelo’ Alvarez – Champion actuel des super-moyens

«Eh bien, c’est juste une exposition. Il s’agit de gagner de l’argent, c’est tout. Ce n’est pas vraiment pertinent du tout, c’est juste pour gagner de l’argent. Comme tu dis, c’est stupide. je pense que la question [asking who wins] est offensant.

« Mayweather, évidemment. Je n’ai rien contre personne. Je ne suis pas fan de dire du mal, mais ils leur donnent des licences de boxe quand ils ne sont pas boxeurs.

« Ils pourraient les faire tuer. Ce n’est pas un match de football, ils pourraient les faire tuer.

2013 Golden Boy

Mayweather est le seul homme à avoir battu Canelo et sait exactement à quel point il est bon

Ryan Garcia – boxeur léger actuel

« Je pense que Logan va gagner. J’ai juste un sentiment dans mon cœur. Je mettrais au moins 10 000 $ sur Logan.

Tony Bellew – ancien champion cruiserweight

«Ce gars va se faire remettre les fesses par Floyd Mayweather.

«Il va jouer avec, il va être absolument scolarisé.

« Je suis d’accord pour que vous fassiez quelques livres, tout va bien quand ils gagnent tous quelques livres et que tout le monde gagne de l’argent.

«Mais comprenez, quelqu’un va se blesser en faisant ça et ensuite ça va revenir sur la boxe.

« Vous devez donc le prendre au sérieux, la boxe est une entreprise professionnelle, dangereuse et brutale.

Bellew pense que les frères Paul seront blessés tôt ou tard

« Ne déconnez pas et essayez de penser que c’est du show-business, ce sont des caméras, des lumières, du plaisir et des jeux.

« Ça n’a rien de drôle d’être sur le ring avec un autre homme qui veut te prendre la tête dans le cou.

« J’y suis allé, je l’ai fait. Croyez-moi, quelqu’un se blessera dans l’un de ces combats et c’est à ce moment-là qu’il pleuvra.