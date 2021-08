Mike Tyson montre qu’il est intact à 55 ans dans une vidéo d’entraînement à voir absolument

in

Mike Tyson a montré toutes ses prouesses sur les réseaux sociaux, en attendant un nouveau combat d’exhibition qui pourrait être contre une vieille connaissance : le Canadien britannique a nationalisé Lennox Lewis. “S’il veut danser, je peux danser”, a tenu l’ancien champion du monde des poids lourds en dialogue avec le podcast 2worldchamps.

Iron Mike a pris sa retraite en 2005 avec un record choquant de 50 victoires (44 par KO) et seulement 6 défaites et maintenant il surprend sur ses réseaux sociaux avec une vidéo choquante dans laquelle se démarque son incroyable condition physique à 55 ans. L’Américain est comme neuf et continue d’avoir cet instinct animal qui l’a conduit à la gloire à plusieurs reprises.

“Ne m’oblige pas à crier ton nom. Ton équipage est poids plume, mes coups te feront léviter”, a écrit le combattant sur son compte Instagram invitant plusieurs promoteurs à se battre.

En plus du combat contre Lennox Lewis, on parle toujours d’une possible réédition du match contre Evander Holyfield. Le youtubeur Logan Paul, qui a déjà affronté Floyd Mayweather, est un autre qui est ravi de monter sur le ring contre “Iron Mike”.

