Mike Tyson “ n’a jamais vraiment eu de maison ” jusqu’à ce que son entraîneur l’emmène dans ⋆ .

Un regard plus attentif sur l’ancien champion du monde des poids lourds Mike TysonL ‘éducation, les sommets de carrière et les vallées arrivent à travers un nouveau documentaire ABC ce printemps. En elle, le lien entre Tyson et un entraîneur de boxe renommé Constantine «Cus» D’Amato est également mis en évidence comme un élément clé de l’histoire du natif de Brooklyn.

L’éducation difficile de Tyson impliquait des activités de gangs, de nombreuses arrestations et un séjour dans une école de réforme pour garçons, mais un tournant est survenu lorsqu’il a été présenté à D’Amato, né dans le Bronx en 1980. À l’âge de 16 ans, la mère de Tyson est décédée et D’Amato est devenu son tuteur légal, rapporte PEOPLE.

Mike Tyson (photo de Kevin Winter / .)

Lire la suite: Sortie de la première bande-annonce des docuseries Mike Tyson d’ABC

«Je ne fais confiance à personne en général. Je n’aime pas du tout que les gens me connaissent et j’ai récemment fait confiance [D’Amato] car de la même façon que je lui fais confiance, il me fait confiance et il me fait beaucoup confiance », a déclaré un jeune Tyson lors d’une interview dans les années 80.

D’Amato a formé et encadré d’autres boxeurs de longue date, y compris l’ancien détenteur mondial des poids moyens Rocky Graziano, ancien champion poids lourd Floyd Patterson, Olympien José Torres, et plein d’autres. En tant qu’adolescent d’une famille d’immigrants italiens, D’Amato avait ses propres rêves de devenir boxeur, mais après avoir perdu la vue à cause d’une grave blessure à l’œil, il s’est redirigé vers l’aide aux autres; il a finalement ouvert un gymnase et sa maison à de jeunes boxeurs comme Tyson.

«C’est devenu une véritable maison pour Mike Tyson, qu’il n’avait jamais vraiment eue», a déclaré Ross Greenburg, ancien président de HBO Sports, dans le teaser du documentaire. Les conseils fournis par D’Amato ont aidé à mettre Tyson sur une trajectoire pour devenir le plus jeune champion du monde des poids lourds.

Lire la suite: Jamie Foxx jouera Mike Tyson dans la nouvelle série limitée d’Antoine Fuqua

Au fil des ans, Tyson a parlé de l’impact fondamental de D’Amato sur sa vie. «Si Cus était heureux, cela me rendait heureux. Si j’assommais des gens le rendait heureux, f-, je veux le faire. Je veux assommer cinq personnes par jour. Vraiment, parce que cela le rendait heureux. C’était mon travail, je voulais juste qu’il soit heureux », a déclaré Tyson dans un épisode de son podcast Hotboxin ‘avec Mike Tyson.

D’Amato et son partenaire Camille Ewald est resté aux côtés de Tyson tout au long de la période tumultueuse de la star dans le public, y compris des batailles juridiques et de nombreuses controverses. D’Amato est décédé d’une pneumonie en 1985, qui a porté un coup dévastateur à Tyson.

«Je pense qu’il a grandi sans amour ni affection, il a simplement grandi dans la rue à la recherche de quelque chose. Il voulait que quelqu’un fasse attention à lui », a déclaré Camille Ewald, partenaire de D’Amato et mère adoptive de Tyson.

La série documentaire en deux parties Mike Tyson: The Knockout fait ses débuts sur ABC ce mardi 25 mai et le 1er juin à 20 h HNE.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager