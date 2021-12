Mike Tyson n’a pas pu intimider Evander Holyfield et ne fait PAS partie des dix meilleurs poids lourds, pense Frank Warren et Muhammad Ali, Joe Frazier et George Foreman le battraient tous

Frank Warren ne croit pas que Mike Tyson soit dans la course pour choisir les plus grands poids lourds de tous les temps.

À son apogée, cependant, il ne fait aucun doute qu’il était l’un des artistes à élimination directe les plus féroces que la boxe ait jamais vus.

Mike Tyson à son apogée était une perspective redoutable

Aujourd’hui âgé de 55 ans et à la retraite depuis longtemps, Tyson est toujours l’un des boxeurs les plus populaires aujourd’hui et son retour pour une exposition contre Roy Jones Jr en 2020 a été bien accueilli.

Cependant, lorsque la question se pose de sa grandeur globale, il y a beaucoup de débats à avoir.

Warren, qui fait la promotion du champion des poids lourds WBC Tyson Fury, a déclaré l’année dernière à talkSPORT.com avant son retour très attendu: « Mike Tyson, quand il était jeune et a commencé à boxer, il était excitant.

Warren fait la promotion de la boxe depuis 45 ans et a organisé deux des combats de Tyson

« Un peu comme [current British heavyweight] Daniel Dubois en quelque sorte, il a en quelque sorte captivé l’imagination du public dans un style dévastateur.

« Il a remporté un titre mondial et tout le monde parlait de lui. Pour moi, il était l’un des jeunes poids lourds les plus excitants.

«Cependant, il ne fait pas partie de mon top dix parce qu’il n’a tout simplement pas duré le parcours.

«Il batifolait, se droguait et buvait, est allé en prison. Il ne l’a tout simplement pas fait pour moi.

Tyson est l’ancien champion du monde incontesté des poids lourds

Tyson est devenu le plus jeune champion des poids lourds à 20 ans en 1986 et a unifié tous les titres pertinents deux ans plus tard.

Tout s’est effondré lorsqu’il a perdu contre Buster Douglas en 1990 et à partir de ce moment-là, il n’a plus jamais été tout à fait le même.

« Beaucoup de combats qu’il a eus, il a battu les gars avant qu’ils ne montent sur le ring », a expliqué Warren. « Il les a intimidés.

«C’était un gars de la rue, la plupart des gars de la boxe viennent de la rue, et il les a battus.

Caractéristiques de Rex

Douglas a détrôné Tyson dans le plus gros bouleversement de la boxe

«Mais il n’a jamais pu intimider Evander Holyfield et il n’a pas intimidé Buster Douglas.

« Quand je l’ai mis avec Danny Williams [in 2004] dans les dernières étapes de sa carrière, j’ai dit à Danny, « reposez-vous juste pour quelques tours. Il sera comme le vieux Mike Tyson pendant un ou deux tours, puis vous ferez un travail sur lui. C’est ce qu’il a fait.

«En tant que jeune homme, il était très, très excitant et vous avez toujours ces combats auxquels vous pensez.

« À son meilleur, aurait-il battu Muhammad Ali au meilleur d’Ali ? Ils auraient toujours été de grands combats.

« Mais je ne pense pas qu’il aurait battu Sonny Liston, je ne pense pas qu’il aurait battu [prime] Larry Holmes, je ne pense pas qu’il aurait battu Ali, je ne pense pas qu’il aurait battu Joe Frazier et je ne pense certainement pas qu’il aurait battu George Foreman.

Warren pense que les grands poids lourds des années 70 auraient été trop pour Tyson