Mike Tyson ne sait pas si Anthony Joshua ou Oleksandr Usyk auraient pu le battre à son apogée après avoir regardé le combat du Tottenham Hotspur Stadium

Mike Tyson a ri des suggestions qu’Oleksandr Usyk ou Anthony Joshua l’auraient battu à son apogée.

Usyk a remporté les titres mondiaux WBA, WBO et IBF dans un style scintillant samedi soir au Tottenham Hotspur Stadium avec une leçon de boxe.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk était trop bon pour Joshua

Bien qu’il ait concédé trois pouces de hauteur, quatre pouces de portée et près de 20 livres de poids, le challenger maigre et souple a détrôné son adversaire beaucoup plus grand avec une aisance consommée devant plus de 60 000 fans.

Le combat aurait pu être terminé au tour final alors que Joshua s’affaissait sur les cordes au milieu d’un autre assaut de l’Ukrainien et l’ancien champion des poids lourds Tyson était moins qu’impressionné.

Tyson a écrit sur Twitter : « Après avoir regardé Joshua vs Usyk se battre, ils ont peut-être eu une mauvaise journée cette nuit-là. D’après cette performance, pensez-vous vraiment qu’ils auraient pu me battre à mon apogée ?

À 5/10, Tyson était une bête à son apogée capable d’éliminer des hommes beaucoup plus gros alors qu’il régnait en tant que roi incontesté dans la division des poids lourds

Compte tenu de ses avantages physiques apparemment flagrants, il semble étrange que «AJ» ait choisi de ne pas intimider Usyk – au lieu de boxer à distance.

Après avoir combattu 350 fois en tant qu’amateur, remporté l’or aux Jeux olympiques et collecté toutes les ceintures en cruiserweight, il a parfaitement joué entre les mains du joueur de 34 ans.

Cependant, le Britannique ne regrettait pas sa performance et reste convaincu qu’il peut venger la défaite lors d’un match revanche en 2022.

“Si tout s’était bien passé, cela aurait été parfait, mais ce n’est pas le cas, je ne peux donc pas vraiment le regarder et avoir des regrets”, a déclaré Joshua, qui a révélé qu’il était incapable de voir d’un œil droit enflé au neuvième tour. au nord de Londres.

Ian Walton/Boxe Matchroom

AJ a pris la parole lors de sa conférence de presse d’après-combat avec les yeux gonflés

«Ce dont je suis heureux, c’est que je peux repartir et j’ai une chance de redevenir champion du monde des poids lourds. Que du positif d’ici à l’avenir, j’en ai assez de voir les choses d’un point de vue négatif.

« Je ne suis pas une personne faible. Je ne suis pas un boudeur. Je ne vais pas rentrer à la maison (et) pleurer parce que c’est la guerre. C’est un long processus. Ce n’est pas juste un combat et j’ai fini, j’ai l’opportunité de retourner à la planche à dessin.

« Je ne peux compter sur personne pour venir me chercher et me tapoter dans le dos. C’est pourquoi je ne vais pas mettre ma tête dans mes paumes et pleurer toute la nuit à ce sujet. Je veux juste retourner à la salle de sport et me remettre au travail pour pouvoir m’améliorer.

« Je vais me relever. Je crois que j’obtiendrai une bonne victoire dans le prochain combat à cause de ce que j’ai appris dans ce combat. J’apprends vite et nous rebondirons.