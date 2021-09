Mike Tyson n’est pas d’accord avec la prédiction d’Anthony Joshua selon laquelle il battrait Muhammad Ali dans un hypothétique combat fantastique

in

Mike Tyson a insisté sur le fait qu’il aurait perdu un combat fantastique contre Muhammad Ali s’ils s’étaient tous les deux rencontrés dans la fleur de l’âge.

Pendant la période du début de l’année dernière où le sport à travers le monde a été suspendu par la pandémie de coronavirus, le débat séculaire de la boxe a refait surface à plusieurs reprises.

Mike Tyson était connu comme “l’homme le plus méchant de la planète”

Tout d’abord, l’actuel champion des poids lourds Anthony Joshua, qui doit défendre contre Oleksandr Usyk samedi, a déclaré dans un JD Sports Instagram Live : « C’est assez intéressant car à l’époque du règne des poids lourds de Muhammad Ali, les poids lourds étaient classés comme les poids lourds L’ère Mike Tyson.

«Avec Lennox Lewis, vous savez comment ils ont commencé à grossir, d’où pourquoi chez les amateurs, ils ont ensuite créé une division des super-lourds.

«La division des poids lourds actuelle chez les amateurs est ce que nous classons comme la division des poids lourds.

«Donc, Muhammad Ali n’aurait pas été un poids lourd à part entière.

Anthony Joshua sur Mike Tyson contre Muhammad Ali

«Alors disons que nous avons renforcé Muhammad Ali et lui avons donné de la taille et de la force, je crois vraiment que Mike Tyson aurait gagné.

“La raison étant que lorsque vous regardez le combat avec Joe Frazier et Muhammad Ali, vous voyez un certain Tyson-esque dans le style de Frazier.

« Tyson avait l’habitude d’étudier ce Joe Frazier. Le déménagement, les crochets. Il a réussi à mettre Ali dans le combat, c’était un combat très dur pour Ali.

«Et je crois juste que Mike Tyson était mieux éduqué, les temps ont évolué, Mike Tyson était plus développé. Plus de science, plus d’informations.

“Je pense donc que Mike Tyson aurait gagné, à mon humble avis.”

Muhammad Ali était connu comme le « plus grand de tous les temps »

Après les commentaires d’AJ, la World Boxing Super Series a simulé Tyson contre Ali sur Fight Night Champion, avec « Iron Mike » en tête.

Lorsqu’on lui en a parlé, Tyson a rejeté l’idée à Yahoo Sports et a déclaré : « Je sais que c’est un jeu fantastique.

« Très probablement, je gagnerais le fantasme, je ne gagnerais pas le vrai combat.

“Ali est le meilleur qui ait jamais existé.”