Mike Tyson, Oscar De La Hoya, Andre Ward, Andy Ruiz et d’autres donnent leur verdict sur le tout premier combat d’unification des super-moyens alors que les fans se demandent si le Mexicain peut être battu

Le champion des super-moyens WBA (Super), WBC, WBO et The Ring Saul ‘Canelo’ Alvarez et le champion des super-moyens IBF Caleb Plant se rencontrent ce week-end, le 6 novembre, pour déterminer qui est le champion incontesté des super-moyens.

Plant est invaincu dans sa carrière avec une fiche de 21-0 et 12 KO. C’est sans aucun doute une amélioration de la qualité pour l’Américain et beaucoup le considèrent comme le grand outsider de cette rencontre. Cependant, compte tenu de son style soyeux, beaucoup pensent qu’il peut poser à Alvarez des questions difficiles.

Canelo a trois des quatre grands titres mondiaux des super-moyens, tandis que Plant en a un et ils se rencontreront bientôt pour unifier la division

La rivalité est passée à la vitesse supérieure et est devenue personnelle lors de leur conférence de presse lorsque Canelo a allégué que Plant avait fait des remarques désobligeantes à propos de sa mère. La paire a échangé des coups avec Plant arborant une coupure sous l’œil.

Canelo est l’un des plus gros tirages de la boxe aujourd’hui et non seulement il cherche à devenir un champion incontesté pour la première fois, mais ce sera également la première fois que la division des super-moyens sera incontestée.

talkSPORT a compilé les prédictions de certains des plus grands noms du monde de la boxe ci-dessous pour la grande confrontation entre les rivaux fougueux.

GETTY

Canelo et Plant ont échangé des coups lors de leur première conférence de presse en septembre

Andre Ward – champion du monde des deux poids invaincu à la retraite: victoire de l’usine

« Je ne suis pas un croyant lorsque vous affrontez un gars puissant ou un gars censé avoir un pouvoir de frappe, vous êtes [supposed to] l’éviter et être parfait pour 12 [rounds].

« Genre, je n’y crois pas. Comme, j’aime aller secouer leur cage. En fait, tu dois [sic] secouer la cage.

« Ce que je veux dire par là, c’est que parfois tu dois [sic] aller à ce pouvoir et l’étouffer.

« Tu dois [sic] Faites-leur savoir, qui que ce soit, hé, vous pouvez aussi vous blesser.

.

Ward a terminé sa carrière avec une fiche de 32-0, 16 KO et a détenu plusieurs titres dans deux catégories de poids

« Caleb est un gars qui a plus de pouvoir qu’ils ne le pensent.

«Je pense qu’il est fort physiquement. Je pense juste que c’est toujours fou jusqu’à ce que tu le fasses. C’est facile pour les fans de choisir – le choix facile est Canelo en raison de son histoire et de tout ce qu’il a accompli.

« Mais je vais soutenir Caleb, gagner, perdre ou faire match nul. Mais je pense qu’il a une excellente occasion d’aller là-bas et de choquer le monde. Il a juste besoin de mettre son mental sur pied et d’y arriver.

Oscar De La Hoya – ancien champion du monde des six poids: victoire de Canelo

«Ce que je pense va arriver, Canelo va avoir un peu de mal dans les premiers tours contre Plant. Parce que Plant a peu de technique de boxe, qu’il va se déplacer et se déplacer d’un côté à l’autre.

«Mais Canelo a du talent, du pouvoir, et il finira par le faire tomber et probablement même l’arrêter comme au neuvième, dixième, onzième round. C’est ma prédiction.

Tom Hogan – Hogan Photos/Golden Boy

Canelo s’est séparé de De La Hoya et Golden Boy l’année dernière

Eddie Hearn – Président de Matchroom : Canelo gagne

« C’est un bon combat. Caleb Plant est un combattant exceptionnel. C’est un grand déménageur, il a de bonnes bases ; Je ne le vois tout simplement pas battre Canelo Alvarez. Je regarde la boxe depuis 33 ans en direct et je n’ai jamais rien vu de tel.

« Et j’ai regardé [Floyd] Mayweather live, Mike Tyson, Prince Nassem Hamed, Joe Calzaghe, j’ai regardé de grands Britanniques, des combattants mexicains, j’ai regardé [Manny Pacquiao], j’ai regardé [Juan Manuel] Marquez – J’ai vu tous ces gars en live et je n’ai jamais rien vu de tel que Canelo Alvarez.

«Plant a une chance parce qu’il est un combattant de classe mondiale. C’est un combattant brillant, il a toujours une chance, mais quelque chose doit mal tourner [for Canelo[, you know what I mean?

“If you get the best Canelo Alvarez against the best Caleb Plant, Canelo Alvarez wins 10 times out of 10.

Ed Mulholland/Matchroom

Canelo wants to keep working with Hearn with DAZN

Ryan Garcia – 21-0 lightweight: Canelo win

“It’s going to be a good fight, but, I’m not just saying it, Canelo will win by knockout. I say eighth round, Plant’s corner throws in the towel.

Andy Ruiz Jr – former unified heavyweight champion: Canelo win

“I think it’s gonna be a hell of a fight.

“We can’t take anything away from Caleb Plant, but I feel Canelo’s gonna be the bigger man, the stronger man.

“He’s just an amazing counter-puncher and he’s just always first and last.”

Eddy Reynoso’s stable is one of the best in boxing and feature Andy Ruiz Jr with Saul Canelo Alvarez

Mike Tyson – former undisputed heavyweight champion: Canelo win

“Caleb Plant ain’t lasting the distance. He’s going to get clocked. He’s going to get so f***** up. With two human beings, anything is possible, but I think [Canelo] va le f ****** le tuer.

« C’est ton ami ? Vous allez à ses funérailles. Attendez qu’Alvarez commence à frapper ce corps de mère ******.

Shawn Porter – deux fois ancien champion des poids welters: victoire de l’usine

«Si ce combat n’était pas Canelo Alvarez, Caleb Plant a dix combats, mais battre ce gars-là, battre Canelo Alvarez le place dans le Temple de la renommée. Il doit avoir une performance au Temple de la renommée, il doit utiliser sa vitesse et il doit utiliser sa confiance.

« Il doit utiliser son pouvoir. Je sais qu’il a un pouvoir qui est négligé et nous verrons ce qui se passera. Je pense que s’il y a quelqu’un dans le monde de la boxe qui peut battre Canelo, ce sera Caleb Plant », a déclaré Porter.

.

Shawn Porter a battu Danny Garcia pour remporter la ceinture WBC des poids mi-moyens

Carl Frampton – Ancien champion du monde des deux poids : victoire de Canelo

« Canelo peut être battu, mais c’est très difficile pour moi de voir qui le bat. Je pensais que Callum Smith lui aurait posé de vrais problèmes et il a littéralement traversé Smith – c’était l’une de ses meilleures victoires à mon avis.

« Je pense que Plant donne [Canelo] problème, mais je ne pense pas qu’il le bat. je pense [David] Benavidez lui cause des problèmes si ce combat se produit un jour, mais je ne pense pas qu’il le bat. Vous devez passer aux poids mi-lourds pour trouver quelqu’un qui pourrait le battre.

Matthew Hatton – Ancien challenger pour le titre des poids moyens légers – Victoire de Canelo

«C’est difficile parce que Caleb Plant est un excellent combattant, mais je pense, et je le dis depuis un certain temps, qu’autour de ce genre de poids, Canelo devient presque invincible pour moi.

Michelle Farsi/Boxe Matchroom

Canelo a arrêté Saunders en mai et l’a laissé avec une orbite cassée

«Je pense que ce sera un excellent combat, un combat de qualité. Plant va-t-il gagner le combat ? Personnellement, je ne pense pas car je ne vois rien d’autre qu’une victoire d’Alvarez.

«Deux combattants de qualité et j’ai hâte d’y être. Canelo semble être à son apogée maintenant, sa défense s’est améliorée au fil des ans.

« Moins vous prenez de punitions, plus vous pouvez continuer longtemps. Je pense qu’au cours des 12 derniers mois, il a regardé son apogée, donc je ne vois pas de déclin bientôt, pour être honnête.

Billy Joe Saunders – Ancien champion WBO des super-moyens : victoire de Canelo

«Je vais aller avec Canelo sur les points à cause de la raison d’être Canelo. Je sais à quel point il est difficile de prendre une décision, quels tours ils pourraient jouer avant. »