Mike Tyson pense que Tyson Fury et Deontay Wilder sont tous deux devenus des « grands de tous les temps » dans « l’un des plus grands » combats de tous les temps et félicite l’entraîneur Malik Scott

La légende des poids lourds Mike Tyson pense que Tyson Fury et Deontay Wilder sont devenus des grands de la boxe de tous les temps après «l’un des plus grands» combats de tous les temps.

Un combat de trilogie passionnant s’est terminé au 11e tour lorsque Fury a éliminé Wilder, après que les deux boxeurs aient déjà été terrassés deux fois.

Fury et Wilder ont servi un classique de tous les temps

Les deux hommes, en particulier Wilder, ont été sévèrement punis et ont fait preuve d’un cœur incroyable pour continuer, défiant parfois les croyances alors que le Britannique défendait son titre WBC.

Tyson, l’ancien champion du monde, a été impliqué dans certains des combats les plus spectaculaires de la boxe – mais même « The Baddest Man on the Planet » a été abasourdi par l’action.

Beaucoup ont placé Fury parmi les gens comme Muhammad Ali dans la liste estimée des icônes des poids lourds de la boxe – et Tyson, une icône lui-même, insiste sur le fait qu’il devrait également y avoir une place pour Wilder.

GETTY

Le Gypsy King s’est aussi retrouvé sur la toile

« Le combat Fury vs Wilder restera l’un des plus grands », a-t-il écrit sur Twitter.

« Pas pour l’habileté mais pour l’action et l’excitation. Ce combat était fait de tripes, de cœur et de détermination. Tout le monde a gagné samedi soir. Le combat était plus grand que le battage médiatique. Tous les deux ont atteint un statut de tous les temps… »

Tyson a réservé des éloges particuliers à l’entraîneur de Wilder, Malik Scott, qui a permis à l’Américain de sortir sur son bouclier.

Mike Tyson – Instagram

Tyson était connu pour son incroyable puissance de frappe et son style explosif

Wilder avait limogé l’ancien entraîneur Mark Breland pour avoir jeté l’éponge lors de sa première défaite contre Fury – mais Scott a permis au boxeur de faire ses preuves en tant que guerrier, quelle que soit sa sécurité.

« L’entraîneur de Wilder, Malik Scott, a remporté la soirée avec un excellent entraînement », a ajouté Tyson.

« Quand vous êtes un amateur, vous avez un entraîneur, il vous nourrit, vous guide et vous accompagne à chaque étape. Une fois que vous devenez pro, vous obtenez un entraîneur.

Un entraîneur est dans votre vie tant que les chèques arrivent…

« Un coach est avec vous pour le reste de votre vie. Un entraîneur ressent aussi chaque coup de poing que vous prenez et donnez.