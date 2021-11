Mike Tyson ne mâchait pas ses mots lorsqu’il s’agissait de prédire le combat de Saul ‘Canelo’ Alvarez et Caleb Plant ce week-end.

Alvarez et Plant se rencontreront le samedi 6 novembre avec tout l’or de la division des super-moyens en jeu.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo donnera une raclée à Plant lors de leur rencontre, selon Tyson

GETTY

Canelo et Plant ont échangé des coups lors de leur première conférence de presse en septembre

La bataille pour devenir le champion incontesté est devenue fougueuse et la paire s’est battue lors de la conférence de presse il y a plusieurs semaines.

Lorsqu’on a demandé au légendaire poids lourd ce qu’il pensait du match, Tyson a clairement indiqué qu’il pensait que Canelo remportait la victoire.

« Caleb Plant ne tient pas la distance », a-t-il déclaré à Badou Jack sur son podcast hotboxin en juillet.

« Il va être chronométré. Il va se faire foutre. Avec deux êtres humains, tout est possible, mais je pense que ce type [Canelo] va le f ****** le tuer.

« C’est ton ami ? Vous allez à ses funérailles. Attendez qu’Alvarez commence à frapper ce corps de mère ******.

Tyson est l’un des combattants les plus dévastateurs de tous les temps et sait comment blesser ses adversaires

Caractéristiques de Rex

Douglas a détrôné Tyson dans l’un des plus gros bouleversements de la boxe

Plant a été à l’offensive pendant toute la préparation de ce combat et il n’a pas non plus accepté les commentaires de Tyson.

« [Mike Tyson] était plus fort que ‘Buster’ Douglas [in 1990] mais cela ne l’a pas aidé. Il était déterminé à gagner.

« Il était plus fort que Lennox Lewis, il était plus fort qu’Evander Holyfield, mais gagner un combat ne se résume pas à être plus fort que quelqu’un », a déclaré Plant à Fighthype.com.

« Il y a beaucoup de clés et beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans un combat et tout n’a pas à voir avec la force. »

Nous verrons un champion incontesté des super-moyens

Plant a raison de dire que la boxe ne se limite pas à la puissance et à la force, mais Tyson a également raison de dire que l’opinion de Plant pourrait changer une fois qu’il ressentira le pouvoir du Mexicain.

Avec une fiche parfaite de 22-0 avec 13 KO, Plant a été pressenti pour exécuter un plan de match à la Floyd Mayweather lorsqu’il montera sur le ring avec Canelo. Plant a un style similaire et, bien sûr, Mayweather est le seul homme à avoir jamais battu Alvarez.

Mais il ne fait aucun doute que le favori parmi les pros et les fans est certainement Alvarez.