Mike Tyson prévoit de boxer à nouveau en février 2022

Près d’un an après son retour à la boxe (après avoir regardé les taureaux de côté depuis qu’il a pris sa retraite avec une défaite contre Kevin McBride en juin 2005) avec un match d’exhibition contre Roy jones jr, Mike Tyson menace de boxer à nouveau. La date, février prochain. C’est ce qu’il a déclaré dans le journal anglais « Tne Sun » et cela a été déclaré indirectement par lui dans son dernier message Instagram, dans lequel il apparaît avec sa chemise, une image qui accompagne les mots « Back at it » (de retour à cela, il pourrait être traduit).

On ne sait pas qui pourrait être son rival. ‘Kid Dinamite’ Oui, il a déclaré qu’il sera un adversaire qui l’exige et contre qui il doit travailler dur, sachant qu’il devra relever ce nouveau défi à 45 ans. Apparemment, et certains de ses followers sur Instagram lui en parlent déjà, deux des candidats possibles seraient, les youtubeurs et les ‘influenceurs’ Jake et Logan Paul.

Et des deux, le plus probable pourrait être Logan Paul. D’abord parce que Jake, surnommé « L’enfant à problèmes », le garçon troublé ou troublé, qui a un dossier de 4-0, avec trois KO, a déclaré que ses deux prochains rivaux seraient Hector López ou Javier Martinez. Logan Paul a eu la vertu d’ostraciser Floyd Mayweather, dans un match d’exhibition douteux, dans lequel ‘De l’argent’ il a puni son adversaire mais n’est pas allé trop loin, de sorte que Logan a enduré huit balles sur ses pieds.

