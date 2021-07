Mike Tyson raconte l’histoire de sa première défaite amateur contre un homme adulte alors qu’il n’était qu’un adolescent

Mike Tyson a révélé que sa toute première défaite sur le ring de boxe est survenue lors d’un combat amateur alors qu’il n’avait que 16 ans et affrontait un homme de 25 ans.

Après avoir été découvert dans un centre de détention pour mineurs alors qu’il n’était qu’un enfant, « Iron Mike » a été envoyé s’entraîner avec Cus D’Amato.

Tyson a eu une carrière amateur décente à l’adolescence, mais est devenu professionnel relativement jeune

Le jeune a passé quelques mois à commencer à apprendre son métier avant d’avoir sa première vraie expérience sur le ring à l’âge de 13 ans.

Il lui a fallu trois ans avant de subir sa première défaite.

Tyson a rappelé l’histoire sur son podcast Hotboxin’ : « J’ai perdu mon premier combat amateur quand j’avais environ 16 ans.

« J’ai combattu un gars [who was] 25.

Tyson est devenu le plus jeune champion poids lourd de l’histoire à 20 ans

«C’était un combat serré, je me suis battu très fort.

« Le gars était intelligent, il était un peu plus expérimenté que moi.

«Mais cela m’a beaucoup aidé à apprendre. Je suis si heureux d’avoir eu ça, sinon j’aurais appris plus tard dans la vie.

« C’était ma première défaite chez les amateurs. C’était à Boston, c’était un garçon du coin. Je ne l’oublierai jamais.”

Tyson a acquis une réputation redoutable dans sa carrière amateur qui a été guidée par Cus D’Amato et Teddy Atlas

L’entraîneur adjoint de Tyson à l’époque, Teddy Atlas, avait déjà raconté l’histoire du premier combat d’Iron Mike à l’âge de 13 ans.

Atlas a expliqué sur son podcast ‘THE FIGHT’: “Je le fais tomber sur les fumeurs du Bronx quand le moment est venu pour lui d’être enfin prêt à se battre.

«Quand j’ai finalement pensé qu’il était prêt à se battre, je dois choisir l’adversaire.

«À ce moment-là, il pesait probablement jusqu’à 195 lb / 200 lb, il avait 13 ans je pense. Comment vais-je trouver un poids lourd [his age who will fight him]?

Images du temps et de la vie

‘Iron Mike’ était un monstre de la nature

«Je devais le mettre avec un jeune de 17 ans. Tout le monde mentirait et essaierait d’avoir un avantage dans ces endroits.

« Nelson a dit : « D’accord, Teddy, notez son âge ».

“Alors j’ai mis 13 et il est juste venu et a dit:” Teddy, allez, maintenant tu vas trop loin.

“J’ai dit : ‘D’accord, tu veux que je te rende heureux, je mets par écrit qu’il a 18 ans.'”

Atlas a poursuivi: «Alors je l’ai mis dans cette ‘exposition’, ça s’appelait une exposition, des gants plus gros, un couvre-chef plus gros.

“Nous avons convenu: ‘D’accord, nous allons boxer et nous n’essayons pas de nous entretuer.’

«Mais je savais que je devais faire attention à Mike. Je savais que cet autre gars était plus âgé, je savais que cet autre gars ne tiendrait pas sa parole.

« Alors j’ai juste dit:« Mike, soyez vigilant, voyez ce qu’il fait.

Le pouvoir de Tyson était visible chez les amateurs

« L’autre gars cherche à l’assommer. Donc, en une minute, Mike l’a fait rater et c’est fini. Il assomme ce gamin de 17 ans…

« Bang, bang, bang, le frapper avec des combinaisons, des combinaisons à trois coups.

« Tout d’un coup, il l’épingle dans les cordes. Il fait mal au gars, le gars va contre les cordes.

« Puis il entre, bang, il le frappe avec un crochet du gauche. La tête du gars va comme ça [twists backwards], son corps va comme ça [limp] et il tombe en dehors du ring.

Tyson a écrasé son adversaire plus âgé en morceaux lors de son tout premier combat

« Je veux dire, tu parles d’Hollywood. Son embout s’envole, probablement à environ 20 pieds en arrière et se retrouve sur les genoux de quelqu’un.

« La légende de Mike Tyson commençait.

«Mais il y a eu un problème tout de suite, car maintenant son entraîneur a sauté sur le ring pour s’en prendre à Mike. Je suis allé immédiatement après lui.

« J’étais son père, son grand frère, peu importe comment vous voulez l’appeler. Même si Cus D’Amato est le patriarche de l’ensemble, j’étais le gars avec lui.

«Je saute dans le ring et je vais juste après l’entraîneur et nous nous tenons à la gorge.

“Il va juste après Mike alors je vais juste après lui et j’intercède, nous nous sommes rencontrés et je lui dis:” Je vais te casser la mâchoire. “

«Je le pousse et il recule. Mike dit : ‘Que va-t-il se passer ?’

«C’était encore un gamin. Je n’ai rien dit. Rien ne va t’arriver.'”