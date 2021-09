Mike Tyson règle Paul contre. Débat Woodley, Jake a gagné !

Lire du contenu vidéo

Non, Tyron Woodley ne s’est PAS fait avoir par les juges dimanche … c’est ce que dit Mike Tyson, qui raconte TMZ Sports Jacques Paul était le vainqueur incontesté du match de boxe épique.

La décision partagée en faveur de la superstar de YouTube a suscité de graves réactions sur les réseaux sociaux … avec des gens de Claressa Boucliers à Ben Askren à Tyron lui-même en disant qu’il aurait dû lever la main après 8 tours.

Alors, afin de clore le débat une fois pour toutes, nous avons rencontré Iron Mike au Four Seasons de New York et lui avons demandé son avis… et il n’y a aucun doute dans son esprit qui a gagné.

“Jake Paul a gagné”, nous a dit Tyson … ajoutant: “J’aime Jake Paul. Tyron Woodley a fait de son mieux.”

Maintenant, Woodley veut obtenir une revanche avec Paul pour prouver qu’il peut vraiment lui défoncer le cul … mais Jake ne le laissera peut-être pas arriver si Tyron ne le fait pas accepter d’obtenir le tatouage “J’aime Jake Paul”.

Beaucoup de choses ont baissé depuis que Tyron a perdu – Jake a pris sa retraite et plus tard sans retraite – mais il semble que nous n’ayons pas entendu la dernière fois Woodley sur le ring.