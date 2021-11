Mike Tyson rejoint la liste des célébrités qui lancent une ligne de cannabis

Dans cette image de document, Mike Tyson assiste au gala Hublot x WBC « Night of Champions » à l’hôtel Encore le 3 mai 2019 à Las Vegas, Nevada.

Omar Vega | HUBLOT via .

Mike Tyson a déclaré à CNBC que le cannabis faisait de lui une « personne différente » et qu’il lance sa gamme de cannabis Tyson 2.0 pour aider les autres à la recherche d’un soulagement émotionnel et physique.

« C’est vraiment une question d’amour du médicament », a déclaré le co-fondateur et directeur de la marque de Tyson 2.0. « J’ai consacré beaucoup de temps à l’agriculture et à la découverte de la bonne souche. »

L’ancien champion du monde de boxe poids lourd a ajouté: « C’est devenu assez complexe, mais le meilleur moment de ma vie. »

Tyson 2.0 a été lancé vendredi dans le Colorado grâce à un partenariat avec Columbia Care, un opérateur multi-États basé aux États-Unis qui gère actuellement 99 dispensaires dans 16 États, selon son site Web.

« En raison de la passion de Mike Tyson pour le cannabis et de la perspicacité qu’il a apportée à cette marque grâce à ses propres résultats positifs, nous savions que nous devions commercialiser cette gamme de produits, qui a un si large attrait, le plus rapidement possible. Nous sommes ravi de pouvoir intensifier notre partenariat quand nous l’avons fait », a déclaré Jesse Channon, directeur de la croissance de Columbia Care, dans un communiqué. « Il est également tout à fait approprié que nous lancions dans le Colorado, l’un de nos plus grands marchés, et sommes impatients de tirer parti de notre expérience et de notre envergure pour le concrétiser dans tout le pays. »

La marque Tyson 2.0 commencera à vendre des sacs de fleurs d’une once contenant une variété de variétés, y compris la populaire « Maui Wowie », avec une puissance variable au prix de 89,95 $. Le prix moyen d’une once de cannabis aux États-Unis en novembre est de 82 $, selon les données de Cannabis Benchmarks. Tyson 2.0 prévoit de vendre des pré-rolls et des pots de fleurs de 3,5 grammes dans les prochains mois.

« Il ne se contente pas de mettre son nom sur un produit. Nous ne mettrons pas de produit sur le marché à moins que Mike ne l’approuve », a déclaré à CNBC Adam Wilks, PDG de Tyson 2.0. Tyson est impliqué dans le processus de recherche et développement, a ajouté Wilks. « Mike peut en fait choisir les variétés qu’il préfère, la ‘Sour Diesel’ et ‘The Toad’ étant certaines de ses variétés préférées », a-t-il déclaré.

« Ma meilleure variété est ‘Sour Diesel' », a déclaré Tyson avec un sourire tout en expliquant son objectif de créer une relation nouvelle et plus profonde avec ses fans à travers le cannabis. « C’est un lien puissant avec l’acheteur », a-t-il déclaré.

La légende de la boxe rejoint une longue liste de célébrités utilisant leur renommée pour promouvoir des lignées de cannabis ou de CBD.

La famille de légende de la musique et défenseur du cannabis Bob Marley a lancé la gamme de cannabis « Marley Natural » en 2016. Le rappeur et magnat Jay-Z a créé la gamme de cannabis « Monogram » en 2020. L’acteur et comédien Seth Rogen, connu pour ses comédies de stoner, a commencé son Entreprise de cannabis « Houseplant » en 2019. Martha Stewart a lancé sa marque homonyme CBD en 2020 et commercialise la gamme de produits de bien-être pour les personnes et les animaux de compagnie.

Tyson, 55 ans, a déclaré qu’il utilisait également sa gamme de cannabis pour le bien-être, notant: « Je l’utilise pour la vie ».

« Si je ne l’utilise pas pendant une semaine ou trois jours, quelque chose de cette capacité, je suis une personne totalement différente. Et je ne suis pas une personne sympathique », a-t-il déclaré.