Mike Tyson rit lorsqu’on l’interroge sur le combat contre le boxeur devenu YouTuber Logan Paul et plaisante « Je suis un vieil homme »

Les rumeurs selon lesquelles Mike Tyson affrontera Logan Paul l’année prochaine ont fait parler le monde de la boxe.

Un homme de 55 ans peut-il envoyer le YouTuber devenu boxeur – un homme qui a parcouru la distance avec Floyd Mayweather et qui est de près de 30 ans son cadet ?

Logan Paul semble prêt à s’assurer un autre nom légendaire

Le désir du public de voir l’un des frères Paul éliminé fait de Tyson le fleuret parfait et l’ancien champion incontesté des poids lourds en a montré suffisamment lors de son combat de retour avec Roy Jones Jr l’année dernière pour vendre le combat.

Mais Tyson se sent-il confiant ? Dans une interview avec Yahoo Sports, on a demandé à Tyson comment il pensait qu’il s’en sortirait contre le novice, ce qui a fait rire.

« Peut-être. Je suis un vieil homme, tu sais ? Je ne sais pas ce que je pourrais faire maintenant.

Joe Scarnici / Triller

Mike Tyson devrait revenir sur le ring en février

Avant de combattre Jones Jr, Tyson a déclaré qu’il avait l’intention de donner 10 millions de dollars du produit à une œuvre de bienfaisance et il semble qu’il ait les mêmes intentions pour un combat avec Paul, si cela se produit.

« Tout est possible, vous savez », lorsqu’on lui a demandé si combattre Paul était une possibilité. « Parce qu’en faisant cela, nous avons un grand exposant d’organisations caritatives à qui donner afin que les organisations caritatives gagnent dans les deux sens », a-t-il ajouté.

Contrairement à son frère Jake, Logan préfère rester à l’écart des combats professionnels et préfère les exhibitions contre les plus grands noms possibles.

Amanda Westcott/SHOWTIME

Floyd vs Logan a fait les huit tours complets

On pense que son combat avec Mayweather a récolté un peu plus d’un million d’achats à la carte, ce qui de nos jours est l’un des combats les plus vendus de l’année.

C’est un indicateur clair de l’argent qui peut être gagné à partir d’un combat potentiel avec Tyson et avec des œuvres caritatives qui pourraient également en bénéficier, cela semble être un gagnant/gagnant pour toutes les personnes impliquées.

Tyson a annoncé qu’il était de retour à l’entraînement et visait un combat en février 2022, largement considéré comme Paul.