Mike Tyson semble changer de ton sur Fighting Logan et Jake Paul, décerne un prix énorme

Mike Tyson dit qu’il affrontera Logan Paul ou Jake Paul pour le bon montant. Tyson est à la recherche d’un salaire de 100 millions de dollars. Il en a fait la révélation lors de son dernier épisode de Hotboxin’ With Mike Tyson. “Enfer ouais”, a déclaré Tyson au rappeur Freddie Gibbs qui lui a demandé s’il mettrait en boîte les deux sensations YouTube. “Ce serait beaucoup d’argent.”

Mais Tyson préfère boxer Logan que Jake. Cela peut être dû au fait que Paul est légèrement plus lourd. La question est de savoir si Logan serait d’accord ou non. Mais Tyson le pense. Il a dit à Gibbs : “Pour 100 millions de dollars, ils feraient n’importe quoi. Ils ne se soucient pas de se faire tabasser.”

Tyson a combattu Roy Jones Jr. dans un match très attendu en novembre 2020. Selon Sports Illustrated, Tyson et Jones Jr. sont restés cohérents tout au long de leur bataille de huit rounds. Le match s’est terminé par un match nul. Tyson avait précédemment déclaré à TMZ Sports qu’il était intéressé à affronter ensuite Lennox Lewis.

Tyson, 55 ans, a concouru professionnellement de 1985 à 2005. 1985 à 2005. En raison de sa férocité dans le rin, il a gagné plusieurs surnoms tout au long de sa carrière prolifique, d’abord en tant que “Kid Dynamite”, puis en tant que “Iron Mike”, et enfin en tant que ” L’homme le plus méchant de la planète.” Il est considéré comme l’un des plus grands boxeurs poids lourds de l’histoire du sport.

Tyson a été le premier de sa ligue à détenir les titres WBA, WBC et IBF en même temps. Le Ring Magazine l’a classé au 16e rang de sa liste des 100 plus grands puncheurs de tous les temps. Il a également été inscrit sur la liste des “The Hardest Hitters in Heavyweight History” d’ESPN. Tyson a été intronisé au Temple de la renommée internationale de la boxe – ainsi qu’au Temple de la renommée mondiale de la boxe. En dehors du ring, il a fait des publicités, des rôles à la radio, au cinéma et à la télévision.