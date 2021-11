Mike Tyson sur son seul et unique combat en prison, gagnant le respect derrière les barreaux et recevant la visite de Tupac Shakur

En tant que l’un des meilleurs jamais montés sur un ring de boxe, Mike Tyson a connu tous les hauts possibles dans les cordes.

En novembre 1986, alors qu’il n’avait que 20 ans, il est devenu le plus jeune champion poids lourd du monde en détruisant Trevor Berbick – et il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre la main sur la couronne incontestée.

Tyson a éliminé Berbick pour devenir le plus jeune champion poids lourd de l’histoire

Tyson a été condamné à six ans de prison en 1992, avant d’être finalement libéré trois ans plus tard

Il est indéniable, cependant, que sa carrière et sa vie ont été jonchées de controverses et d’incidents qu’il préférerait oublier.

Sa salle des trophées est peut-être jonchée d’or, mais Tyson a combattu plusieurs démons en dehors du ring.

En 1992, il a été reconnu coupable et condamné à six ans de prison pour viol, ce qui lui a valu une libération anticipée en 1995.

« Iron Mike » est resté en grande partie silencieux pendant son passage derrière les barreaux, mais dans une interview l’année dernière, le rappeur Fat Joe a déclaré qu’il se gardait pour lui-même.

Il a déclaré : « J’ai traité n’importe qui comme je voulais qu’ils me traitent. Et c’était comme ça. Ils n’avaient pas peur de moi. Tout se résumait au respect.

Cependant, bien qu’il soit resté en grande partie à l’écart des ennuis, l’ancien champion du monde des poids lourds percutant a admis qu’il avait eu un combat à l’intérieur de l’Indiana Youth Center.

Le monde de Tyson s’est effondré sur lui en 1992 lorsqu’il a été envoyé en prison

« Juste une fois [I had to punch someone] », a-t-il révélé plus tard dans » Hotboxin » avec Mike Tyson « . «Quelqu’un a dit quelque chose et je suis juste allé là-bas et je l’ai frappé.

«Nous avons été enfermés pendant longtemps et c’était juste quelque chose d’irritable et je suis allé là-bas et je l’ai frappé. Nous étions enfermés et ne pouvions pas aller au gymnase.

« Quelqu’un a été poignardé ou quelque chose du genre et nous avons été enfermés. J’étais juste bouleversé et misérable.

Au cours de son séjour de trois ans, Tyson s’est converti à l’islam et a commencé à travailler sur lui-même en tant que personne.

Malgré sa réhabilitation, le statut de célébrité qu’il avait gagné plus tôt dans sa carrière est resté et il a reçu la visite du musicien Tupac Shakur alors qu’il était derrière les barreaux.

Tyson a révélé sur le podcast ExpediTIously: «Les gardes ne l’aimaient pas, les détenus se sont agités et se sont excités à son arrivée, ce qui est un problème de sécurité. Il était un éclair d’énergie là-bas.

«Quand il est entré, tout le monde le connaissait, il avait un respect fou. C’est comme ça qu’il a vécu sa vie, il avait un respect fou.

Tyson a finalement été libéré et s’est mis à récupérer les titres qu’il détenait autrefois avec fierté, mais son aura avait en grande partie disparu. Il a écarté le défi de Peter McNeeley lors de son premier combat, mais a ensuite perdu contre un autre membre du Temple de la renommée, Evander Holyfield – deux fois – et Lennox Lewis avant de prendre sa retraite en 2005.

Un ami proche Tupac Shakur a rendu visite à Mike Tyson pendant son séjour en prison